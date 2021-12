Online-Zugriff zum Urner Grundbuch ist vorübergehend gesperrt.

Kanton Uri Nach Recherchen: Urner Online-Grundbuch ist vorübergehend gesperrt Recherchen einer Online-Plattform haben ergeben, dass das elektronische Grundbuch-Auskunftsportal der Lisag AG etwas zu gesprächig ist. Nun haben die Verantwortlichen gehandelt und den allgemeinen Zugang zum Grundbuch-Auskunftsportal bis auf weiteres gesperrt. Carmen Epp Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Grundbuch ist ein öffentliches Register über Grundstücke eines bestimmten Gebietes. Es enthält die Grundstückbeschriebe sowie die an diesen Grundstücken bestehenden Rechte und weitere Angaben. Die meisten Kantone bieten inzwischen einen unkomplizierten digitalen Zugang zu den ohne Interessensnachweis einsehbaren Eigentümerdaten an. So auch der Kanton Uri.

Auf Hinweis eines «aufmerksamen Lesers» haben sich die beiden Tech-Journalisten der «Republik», Adrienne Fichter und Patrick Seemann, das elektronische Grundbuch-Auskunftsportal des Kantons Uri etwas genauer angeschaut. Und sind dabei auf Probleme gestossen, die sie auf «Das Netz ist politisch» darlegen.

«Dieser Kataster hat es in sich!»

Der direkte Zugriff auf das elektronische Grundbuch via Link war unproblematisch, wie die Recherche ergeben hat. So musste man sich für den Zugang mit einem Passwort einloggen. Automatisierte Logins auf der Einstiegsseite, die für Massenabfragen verwendet werden können, wie dies im Kanton Aargau vor zwei Jahren behoben werden musste, wurden hier also vermieden.

Auch via ÖREB-Kataster war eine Grundbuchauskunft möglich. Bild: Screenshot

Allerdings bietet der Kanton Uri auch einen Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) an, der ebenfalls öffentlich zugänglich ist. «Und dieser Kataster hat es in sich», halten Fichter und Seemann in ihrer Recherche fest. Der Kataster erlaubte zum Zeitpunkt der Recherche direkt auch das Abrufen einer Grundbuchauskunft, ohne dass in diesem Fall eine Passwort-Abfrage erfolgen musste. Das sei an sich nicht spektakulär, da die darin enthaltenen Grundbuchinformationen grundsätzlich öffentlich und jedem zugänglich sind.

Heikler wurde es, wenn man den Grundbuchauszug einer Liegenschaft im Privatbesitz angeschaut hat: Hier wurde zu jeder privaten Eigentümerin neben Name und Adresse auch Geburtsdatum und Heimatgemeinde angezeigt. Das warf Fragen auf:

«Selbst wenn man als (Mit-)Eigentümer von Grundstücken eine gewisse Transparenz akzeptieren muss: Ist es wirklich nötig, mit Geburtsdatum und Heimatort Daten öffentlich zugänglich zu machen, welche anderenorts (Bank, Krankenkasse) gerne mal als zusätzliche Identifikationselemente bei telefonischen Kontakten verwendet werden?»

Nein, findet auch der Urner Datenschützer, Karl Stadler. Im Grunde müsse er Fichter und Seemann zuzustimmen, dass «das Geburtsdatum in Kombination mit dem Heimatort keineswegs als zwingend notwendig erscheinen würde», wird Stadler zitiert. Noch am selben Tag, an dem die Recherche erschienen ist, teilte Stadler der Journalistin und dem Journalisten mit, dass Geburtsdatum und Heimatort/Staatsangehörigkeit aus der Grundbuchauskunft entfernt worden seien.

Nicht vor Serienabfragen geschützt

Die Recherche brachte jedoch noch ein weiteres Problem zutage: Fichter und Seemann fanden heraus, dass man mit der Grundbuchauskunft im ÖREB-Kataster online «auf geradezu trivial einfache Weise» sämtliche öffentlich zugänglichen Grundbucheinträge einer Gemeinde auf den Computer laden konnte. Ebenso einfach sei es gewesen, die so gesammelten Einträge auf einen Namen hin zu untersuchen – ohne dass die Anzahl der Suchabfragen limitiert war. Das Grundbuch-Auskunftsportal ermöglichte also so genannte Serienabfragen. Der Kanton Uri verstiess somit gegen die Grundbuchverordnung, die von den Kantonen verlangt, sicherzustellen, dass die Auskunftssysteme vor Serienabfragen geschützt sind.

Was das bedeutet, beweist das Beispiel des Kantons Aargau, der 2019 sein System nochmals nachbessern musste, nachdem bekannt wurde, dass Unbekannte rund 270'000 Datensätze heruntergeladen hatten. Der Kanton Aargau habe den Vorfall damals als schwerwiegend eingeschätzt und Meldung zuhanden der Meldestelle des Bundes und der kantonalen Datenschützerin erstattet.

Späte Einsicht mit Konsequenzen

Und im Kanton Uri? Hier schien man dasselbe Problem zunächst ein bisschen anders zu sehen, wie Fichter und Seemann in ihrer Recherche schildern. Bastian Graeff, der Verwaltungsratspräsident der Lisag AG, die im Auftrag des Kantons Uri den ÖREB-Kataster betreibt, schätzte die Problematik der Serienabfrage zunächst als nicht gravierend ein. Schliesslich seien die Möglichkeiten zur Massenabfrage «nur unter unverhältnismässigem Aufwand gegeben». Und auch Datenschützer Stadler kam zunächst zu diesem Schluss.

Vier Tage nach der Publikation der Recherchen kam jedoch Bewegung in das Ganze. Der Kanton Uri liess gegenüber Fichter und Seemann verlauten, dass man aktuell abkläre, ob der Befund der möglichen Massenabfragen sich bestätige. Ein Tag später, am 14. Dezember, folgte schliesslich die Bestätigung durch Georges Danioth, Vorsteher des Amts für das Grundbuch. Nachdem festgestellt worden war, dass das Auskunftsportal nicht hinreichend vor Serienabfragen geschützt ist, wurde der allgemeine Zugang zum Grundbuch vorübergehend gesperrt.

Seit 14. Dezember 2021 ist der öffentliche Zugang zum Grundbuch gesperrt. Bild: Screenshot

Der Kanton müsse sich jetzt Gedanken machen, wie er dieses Auskunftsportal weiterhin – mit entsprechend eingebauten Sicherheitstools – anbieten kann. Diese Frage hat sich inzwischen geklärt, wie Danioth auf Anfrage der Urner Zeitung sagt. Die Lisag AG sei daran, die Sicherheitslücke zu schliessen. Das bestätigt auch Paul Wyrsch, Leiter GIS und Web Mapping bei der Lisag AG. Man habe eine technische Lösung gefunden, die nun umgesetzt und getestet werde:

«Wir sind guten Mutes, dass der allgemeine Zugang zum Auskunftsportal bis Ende Januar wieder freigeschaltet werden kann.»

Darauf hofft auch Danioth. Das Auskunftsportal werde von vielen, insbesondere Versorgungswerken, Architekten, Planern, Strassenbauämtern, der Polizei, der Feuerwehr und so weiter sehr geschätzt.

«Ich freue mich darauf, dass wir diese meines Erachtens fortschrittliche Dienstleistung demnächst wieder anbieten können.»

Wie Patricia Gherardi, Direktionssekretärin der Justizdirektion, auf Anfrage mitteilt, resultieren aus den von der Lisag AG umzusetzenden technischen Massnahmen für die Justizdirektion keine zusätzlichen Kosten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen