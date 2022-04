Nachhaltigkeit? Verschwörungstheorien? Unklarer Zweck von «Urig»

Kanton Uri Nachhaltigkeit leben oder Verschwörungstheorien verbreiten? Urig-Vereine verfolgen unklaren Zweck In Altdorf ist der Verein Urig als Erstes gegründet worden. Mittlerweile gibt es Ableger in beinahe der ganzen Deutschschweiz. Beobachter vermuten, dass in manchen Ortsgruppen Lehren um apokalyptische Ereignisse verbreitet werden. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Es gibt ihn erst seit kurzem, und doch gab er schon einiges zu reden: Der Verein Urig, der 2021 in Uri gegründet wurde und mittlerweile Ableger in beinahe der ganzen Deutschschweiz hat. Der Zweck der Vereinigung: «nachhaltige Kreisläufe in der Landwirtschaft» fördern und den «ökonomischen und ökologischen Kreislauf möglichst klein und lokal» halten. Dazu sollen die Menschen «wieder eigene Gärten» anlegen, um sich möglichst selbst mit Nahrung zu versorgen. Der Verein soll seine Mitglieder hierbei unterstützen, unter anderem mit Vorträgen über «lehrreiche und unterhaltsame Themen».

«Den Menschen so zu akzeptieren, wie er ist, ist einer der Werte des Vereins», schrieb die Urner Massnahmengegnerin Priska Würgler vor einem Jahr in einem Blogeintrag. Man biete mit einem Vereinslokal allen Mitgliedern jederzeit die Gelegenheit, sich zu treffen, sich zu unterhalten, Vorträge zu hören, Musik zu machen, selbst gemachtes Essen und Getränke zu geniessen, sich auszutauschen und «Projekte für die Zukunft zu schmieden». Mit einem Wichtelsystem sollen sich die Mitglieder zudem gegenseitig mit ihren jeweiligen Fähigkeiten unterstützen.

Das Angebot versteht sich dabei offenbar als Ergänzung zu jenem der Gemeinden, wie es auf der Website von Urig Altdorf heisst. Je nach Verein unterscheidet sich der Wortlaut des beschriebenen Zwecks, der nachhaltige Umgang mit der Natur scheint jedoch bei allen im Vordergrund zu stehen. Jener in Altdorf ist der erste Urig-Verein und wurde 2021 gegründet. Mittlerweile gibt es auch einen Urig-Ableger in Erstfeld. Gemäss Angaben, die auf den Websites anderer Vereine zu finden sind, soll es schweizweit mittlerweile rund 50 Vereine geben.

Vereinssitz ist an der Grenzgasse

Der Altdorfer Verein hat seinen Sitz gemäss Internetauftritt an der Grenzgasse. An der genannten Adresse befindet sich auch ein Bauernhof, der vergangenes Jahr im Rahmen der Kundgebungen gegen die Coronamassnahmen aufgefallen war. Trotz damaligem Versammlungsverbot liess der Besitzer des Hofes Hunderte Demonstrierende auf seinem Gelände gewähren, nachdem diese den Rathausplatz verlassen hatten. Seitdem läuft gegen den Mann ein Strafverfahren, das gemäss Urner Staatsanwaltschaft immer noch andauert. Eine Anfrage an den Besitzer, welche Verbindung er zum Verein hat, blieb unbeantwortet.

Auch Genaueres zu den Vereinsaktivitäten lässt sich nicht erfahren. Bei Urig Erstfeld ist telefonisch niemand erreichbar. Der Anrufbeantworter der Mobilnummer gibt eine Frauenstimme wieder, die auf Hochdeutsch darum bittet, keine Nachricht zu hinterlassen. Bei Urig Altdorf schlägt eine aufgezeichnete Frauenstimme auf Urnerdeutsch vor, sich bei Fragen doch per E-Mail an den Verein zu wenden. Doch auch auf diesem Weg lassen sich die beiden Ortsgruppen nichts Näheres entlocken.

Vereinseigene Schule in Schwyz

Mehr ist indes bekannt über die Urig-Ableger im Kanton Schwyz. Für Aufsehen sorgte dort vor kurzem einer der Vereine, weil ein Elternpaar versucht habe, seine zwei Kinder aus der regulären Volksschule zu nehmen. Fortan sollten sie an einer vereinseigenen Schule in Seewen unterrichtet werden. Da diese aber über keine Betriebsbewilligung des Kantons verfügt, würde der dortige Unterricht nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Ihre Schulpflicht würden die Kinder dort also nicht erfüllen können, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet.

Im Kanton Uri seien bis anhin keine ähnlichen Fälle bekannt, sagt David Zurfluh, Vorsteher des Amts für Volksschulen, auf Anfrage. Würde jemand in Uri eine Privatschule eröffnen wollen, würde es den Betreibern offenstehen, ein entsprechendes Gesuch einzureichen. Möchten Eltern ihre Kinder an einer ausserkantonalen Schule in den Unterricht schicken, verlasse man sich auf die Einschätzung der dortigen Behörden. Somit wäre es auch Urner Kindern nicht möglich, die Urig-Schule in Seewen statt der öffentlichen Schule zu besuchen.

Esoterische Themen spielen eine Rolle

Ein Thema sind die Vereine auch für die evangelische Sekten-Informationsstelle Relinfo, die ebenfalls begonnen hat, sich mit der Entwicklung von Urig zu befassen. «Bei leitenden Mitgliedern der Urig-Gruppen handelt es sich oft um Anbietende aus dem Bereich der Esoterik, und auch unter den Mitgliedern sind esoterisch interessierte Menschen gut vertreten», schreibt Relinfo auf ihrer Website.

Bei den Veranstaltungen würden esoterische Themen oft eine Rolle spielen, aber auch Verschwörungstheorien. Weiter heisst es:

«Intern scheinen zum Teil Lehren um baldige apokalyptische Ereignisse vertreten zu werden, verbunden mit der Vorstellung, dass die Urig-Vereine eine Art Elite für eine kommende, bessere Zeit darstellen würden.»

Wie weit diese Vorstellung bei den einzelnen Urig-Vereinen verbreitet ist, sei aber unklar.

Um was es bei Referaten der Urig-Gruppen auch gehen kann, zeigt ein Beispiel aus dem Kanton Baselland. Ein Ortsverein bietet in diesen Tagen ein Referat an zum Thema «Machen Geimpfte Ungeimpfte krank?». Dabei soll das sogenannte «Shedding» beleuchtet werden – die bei Impfskeptikern verbreitete Annahme, sich durch den Kontakt zu Geimpften mit der Krankheit anzustecken, vor welcher die Impfung schützen soll.

