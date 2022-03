Kanton Uri Nadine Arnold zur Vorsteherin des Amts für Soziales gewählt Am 1. August wird die 36-jährige Attinghauserin die Aufgaben als Amtsvorsteherin Soziales in der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion übernehmen. 23.03.2022, 15.28 Uhr

Nadine Arnold hat mehrjährige Erfahrung im Gesundheits- und Sozialbereich. Bild: PD

Der Urner Regierungsrat hat Nadine Arnold zur neuen Vorsteherin des Amts für Soziales gewählt. Die 36-jährige Urnerin schloss an der Universität Luzern ihr Masterstudium in Politikwissenschaft ab. Ihre breite Weiterbildung umfasst auch den «Master of Advanced Studies in Effective Leadership». «Nadine Arnold ist seit mehreren Jahren im Bereich der öffentlichen Verwaltung tätig, namentlich auch im Gesundheits- und Sozialbereich, und verfügt über eine fundierte Führungs- und Projektleitungserfahrung», schreibt der Regierungsrat in seiner Mitteilung. Arnold ist verheiratet und lebt mit ihrer Familie in Attinghausen.

Die Aufgaben als Amtsvorsteherin Soziales in der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion übernimmt sie am 1. August 2022 und tritt damit die Nachfolge von Christoph Schillig an. Der Regierungsrat gratuliert Nadine Arnold und wünscht ihr viel Freude, Erfüllung und Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit. Gleichzeitig dankt der Regierungsrat dem abtretenden Amtsvorsteher Christoph Schillig für die geleistete Arbeit und wünscht ihm für die weitere berufliche und private Zukunft alles Gute. (pd/RIN)