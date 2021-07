Kanton Uri Neue Bushaltestelle: Urner Unternehmer wehrt sich gegen Enteignung eines Stücks Land – bislang erfolglos Unter anderem, weil die Urner Baudirektion sein früheres Projekt nicht wunschgemäss genehmigt habe, wehrt sich ein Mann gegen die Enteignung einer Ecke seines Grundstücks in Erstfeld. Dort soll eine neue Bushaltestelle entstehen. Lucien Rahm 21.07.2021, 15.01 Uhr

16 Quadratmeter ihres Grundstücks in Erstfeld soll eine Firma abgeben müssen. Denn der Kanton plant, darauf eine neue Bushaltestelle zu bauen, inklusive Wartehäuschen. Der heutige Bushalt auf der Linie in Richtung Göschenen besteht lediglich aus einer Fahrplantafel und einer Beschilderung. Dass er dafür einen Teil seines Landes abgeben soll, stört den Inhaber der Firma allerdings. Das führte dazu, dass bereits das Verhandlungsgespräch zwischen ihm und der Urner Baudirektion, zu dem es nach seiner ersten Einsprache vor rund einem Jahr gekommen ist, zu keiner Einigung geführt hätte, wie in einem aktuellen Entscheid des Urner Obergerichts steht.

Ende des vergangenen Jahres genehmigte der Regierungsrat den Umbau der Bushaltestelle dann aber trotzdem und erlaubte auch, dass dafür die besagten 16 Quadratmeter des 743 Quadratmeter grossen Grundstücks enteignet werden dürfen. Dazu ist die Regierung durch das kantonale Gesetz über die Enteignung ermächtigt. «Der Regierungsrat kann Rechte, die der Durchführung eines öffentlichen, dem allgemeinen Interesse dienenden Werkes entgegenstehen, auf dem Wege der Enteignung für den Kanton erwerben», heisst es da.



Anderes Bauprojekt des Beschwerdeführers nicht wunschgemäss bewilligt

Doch der Firmeninhaber beschwerte sich gegen die Genehmigung beim Regierungsrat. Dieser wies die Beschwerde ab. Der Mann begnügte sich auch damit nicht und gelangte mit seinem Anliegen an die nächste Instanz, das Urner Obergericht. Doch auch hier hatte er nicht mehr Erfolg. Die Oberrichter haben seine Beschwerde kürzlich ebenfalls abgewiesen.

Wie aus ihrer Begründung hervorgeht, sei es dem Mann zunächst aber nicht einmal um die geplante Bushaltestelle an sich gegangen. Er hatte nämlich bereits zuvor selber ein privates Bauprojekt in Altdorf geplant – welches die zuständigen Behörden nicht so genehmigten, wie er sich das offenbar gewünscht hatte. Die Urner Baudirektion habe «diskriminierend gehandelt», habe der Mann gegenüber dem Obergericht kritisiert. In der vorgesehenen Bushaltestelle, die nun teilweise auf seinem Firmengrundstück in Erstfeld entstehen sollte, sah der Mann demnach die Chance, doch noch etwas für sein Projekt in Altdorf herauszuholen. Aus dem Protokoll der Verhandlung zwischen ihm und der Baudirektion gehe hervor, dass er seine Einsprache gegen das Bushäuschen zurückziehen würde, «wenn beim privaten Bauprojekt in Altdorf eine gütliche Lösung gefunden würde» – was aber eben erfolglos blieb.

Wartende Personen sollen nicht im Regen stehen

So ist nun also weiterhin geplant, der Firma des Mannes die 16 Quadratmeter Land zu enteignen, um darauf das Wartehäuschen für die neue Busstation zu errichten. Auch eine Variante ohne einen solchen Unterstand sei geplant gewesen, mittlerweile aber verworfen worden. Denn: «Zu den grundlegenden Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs gehört, dass wartende Personen nicht im Regen stehen gelassen werden», hält das Obergericht fest. Falls möglich, soll daher an einer Bushaltestelle «von gewisser Bedeutung» auch ein Personenunterstand hin.

Immerhin: Jener Teil des Grundstückes, welcher der Bushaltestelle geopfert werden soll, befindet sich am Rand der Liegenschaft. Dort stehen heute ein Baum und eine Grenzmauer, die entfernt werden müssten. Das eigentliche Gebäude der Liegenschaft grenzt jedoch nicht direkt an die Hauptstrasse, sondern beginnt erst hinter einem asphaltierten Vorplatz. Die Einfahrt zu diesem Vorplatz würde durch das Projekt zudem etwas mehr ins Zentrum des Grundstücks verschoben. Um das allenfalls zu verhindern, steht dem Mann jetzt noch der Weg ans Bundesgericht offen. Dorthin hat er seine Beschwerde mittlerweile weitergezogen.