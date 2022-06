Wechsel Landratspräsidium: Cornelia Gamma folgt auf Sylvia Läubli

Kanton Uri Neue Landratspräsidentin Cornelia Gamma: «Uri soll sich weiter entwickeln» Die 53-jährige FDP-Politikerin ist einstimmig als Nachfolgerin von Sylvia Läubli gewählt worden. Adriano Prandi (SP, Altdorf) wurde neu in die Ratsleitung gewählt. Markus Zwyssig 15.06.2022, 12.18 Uhr

Die neue Landratspräsidentin Cornelia Gamma (links) und ihre Vorgängerin Sylvia Läubli. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Juni 2022)

Cornelia Gamma (FDP, Schattdorf) wurde am Mittwoch einstimmig als neue Landratspräsidentin gewählt. Sie ist damit ein Jahr lang höchste Urnerin. Dass sie das Amt übernehmen dürfe, ehre sie ausserordentlich und sie sei sehr stolz darauf. «Es ist üblich, sich Ziele zu setzen, wenn man eine neue Aufgabe übernimmt», so Gamma in ihrer Antrittsrede. Natürlich sei sie sich bewusst, dass sie in dieser Zeit nicht alles «zunderobsi» machen könne. «Doch ein paar Schritte will ich gemeinsam mit Ihnen machen», sagte sie. «Der Kanton Uri soll sich weiter entwickeln, dazu braucht es Innovation, gute Kommunikation und natürlich Geld, um die nötigen Investitionen zu tätigen.»