Fotokalender von Urner Bergfotograf Kurt Baumann

Kanton Uri Neuer Fotokalender: Berge bieten dem Urner Fotografen Kurt Baumann 1000 Bilder Der Urner Bergfotograf Kurt Baumann ist unermüdlich. Seit 20 Jahren publiziert er hochwertige Kalender mit fantastischen Bergbildern. Der neuste enthält 13 Aufnahmen, die exemplarisch die Vielfalt der Urner Natur zwischen Vierwaldstättersee und den alpinen Zonen zeigen. Angel Sanchez 21.12.2021, 16.47 Uhr

Besondere Perspektive aus dem eindrücklichen Gletschertor am Griessgletscher heraus. Von links sind unter andrem die Chammlilücke und das Gross Schärhorn zu sehen. Bild: Kurt Baumann

Heute wird so viel fotografiert wie nie zuvor. Das Handy ist immer zur Stelle, knipst dies und das aber ohne bleibende Wirkung. Auf Facebook werden pro Sekunde rund 3000 Fotos hochgeladen, das sind 259 Millionen Fotos am Tag. Hängen bleibt beim Betrachter aber selten was. Mit der Masse sinkt die Bedeutung der Aufnahmen proportional. In dieser schnelllebigen Zeit sticht heraus, wer sich Zeit nimmt, eine Fotografie zu gestalten und wer es versteht, das Besondere einzufangen. Zu dieser Art von Fotografien gehören die Bilder von Kurt Baumann, dem Bergfotografen aus Attinghausen.

Berge als Muse

Der Urner ist unermüdlich in den Bergen unterwegs. Seine Spezialität: Als Alpinist mit guter Kondition erreicht er Orte, die ihm besondere Perspektiven bieten. Und zwar zu Fuss, mit dem Bike, am Kletterseil oder per Ski. Viele tausend Bilder hat er schon aufgenommen – immer in seiner Freizeit. Immer wieder findet er neue Sujets. Kurt Baumann sagt:

«Wir haben das Glück, in einer der schönsten Gegenden der Schweiz zu leben. Diese Naturschönheiten möchte ich einem breiten Publikum zugänglich machen.»

Die Urner Alpen werden dank der Arbeit des Grafikers in der ganzen Schweiz und auch im nahen Ausland im besten Licht präsentiert.

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit kommt nun der neuste Fotokalender von Kurt Baumann in die Läden. «Urner Alpen 22» zeigt in diesem Jahr Aufnahmen der imposanten Urner Bergwelt zwischen Talboden und eisigen Gipfeln. Die 13 Aufnahmen zeigen exemplarisch die Vielfalt der Urner Natur zwischen Vierwaldstättersee und den alpinen Zonen. Der Sommer 2021 war alles andere als sonnig. «Wenn's mal ‹aufgetan› hat, musste ich die Chance packen und los.» Für den miserablen Sommer wurde Baumann dann im Herbst entschädigt. «Der war überragend gut», sagt der Grafiker, der als Grafikdesigner bei Victorinox in Ibach arbeitet.

In nassen Schuhen zum Wunschbild

Aus jedem seiner Bilder spricht Baumanns Leidenschaft für die Berge. Spektakulär ist das Titelbild mit dem mächtigen Bristenstock. «Ich hatte lange auf eine grandiose Föhnstimmung mit winterlichen Verhältnissen über dem Urner Reusstal gewartet und stand oft an diesem Standort. Immer blieb die Szenerie langweilig und farblos.» Doch dann plötzlich schlug das Wetter um. «An diesem Abend war ich nicht vor Ort, sah aber von Morschach aus, dass sich da über Uri eine schöne Stimmung entwickeln könnte.» Also rannte Baumann in Halbschuhen durch den Schnee zum Auto. Zügig ging's Richtung Uri. Alles musste schnell gehen. «Die Stimmung war perfekt. Stativ im Eiltempo aufstellen, Kamera montieren, richtiges Objektiv einsetzen, Ausschnitt bestimmen, Belichtung einstellen und auslösen. Geschafft!» Keine fünf Minuten später war die Stimmung weg, Baumanns Füsse steckten da noch immer in den nassen Schuhen.

Der Bergfotograf Kurt Baumann unterwegs im Sustengebiet. Bild: PD

Bild aus dem Innern des Gletschers

Eine besondere Aufnahme ist auch das Gletschertor am Griessgletscher im Klausengebiet. Kurt Baumann fotografiert ein Panorama aus dem Innern des Eistores heraus. Im Herbst 2020 ist das Naturdenkmal eingestürzt. «Ich war einige Wochen vorher noch darunter gestanden, um dieses Bild einzufangen», erinnert sich Baumann.

Der Fotokalender wird im Eigenverlag von A bis Z gestaltet und zusammen mit Montanara Bergerlebnisse publiziert. Baumanns Fotografien sind eine Hommage an den Alpenraum – und ein perfektes Weihnachtsgeschenk für alle, die die Berge lieben. Als schönes Extra hat Baumann zu jedem Bild einen informativen Text verfasst, der Lust auf eine Bergtour macht.

Hinweis: Kurt Baumanns Fotokalender 2022, im Grossformat 68x49 cm, ist an folgenden Orten erhältlich: Montanara Bergerlebnisse (info@montanara.ch, www.montanara.ch, Telefon 041 878 12 59), Bido AG in Altdorf, Herger Sport in Schattdorf, Imholz Sport in Bürglen, Velo Infanger in Erstfeld, sowie «Alpenflair» in Andermatt sowie diverse weitere Orte in der Zentralschweiz.

Kalender zu gewinnen Die «Urner Zeitung» verlost drei druckfrische Kalender von Kurt Baumann. Wer einen Fotokalender Urner Alpen 2022 gewinnen will, sendet eine E-Mail an redaktion@urnerzeitung.ch. Einsendeschluss ist Mittwoch, 22. Dezember, 20 Uhr. Die Gewinner werden ausgelost und persönlich benachrichtigt.