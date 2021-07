Neues Festival in Andermatt soll Newcomer fördern

Kanton Uri Neues Festival in Andermatt: Bekannte Schweizer Künstler holen Newcomer auf die Bühne Michael von der Heide, Sina, Adrian Stern und Kunz sind Botschafter für junge Künstler. Zusammen sorgen sie im September für ein besonderes neues Festival. Markus Zwyssig 22.07.2021, 16.00 Uhr

Adrian Stern, Sina, Michael von der Heide und Kunz treten am Festival «The Bash» in Andermatt auf. Bild: Valentin Luthiger / PD

Mitte September wird in Andermatt ein neues Festival lanciert. Kein leichtes Unterfangen. Es gibt bereits sehr viele Festivals. Das weiss auch Phil Dankner. Der 50-jährige Musiker aus Basel ist künstlerischer Leiter des Festivals «The Bash». Er ist vom Erfolg der zweitägigen Veranstaltung überzeugt. Das Konzept des neuen Festivals in Andermatt sei neuartig.

«Wir wollen nicht 0815 sein.»

Hinter dem Festival stehen denn auch gleich vier bekannte Namen der schweizerischen Musikszene: Michael von der Heide, Sina, Adrian Stern und Kunz. Sie treten am Festival auf, sind aber auch Botschafter oder auf Englisch Ambassadors für junge, aufstrebende Künstler.

Martina Lynn. Bild: PD

Die drei Sänger und die Sängerin buchen je einen Newcomer, den sie nach Andermatt holen. Das Festival soll für die Erfolg versprechenden Künstler zu einer Plattform werden. Diese Newcomer sind in Andermatt zu Gast: Sina bringt Martina Lynn. Die dreissigjährige Bündnerin lebt heute in Luzern und macht Pop und Folk.

Helen Maier. Bild: PD

Kunz hat Helen Maier & the Folks eingeladen. Die junge Geigerin, Komponistin und Arrangeurin gehört zu den Neuentdeckungen in der Szene der Neuen Schweizer Volksmusik. Neben ihrer Liebe zum Irish Folk schlägt ihr Herz genauso für die traditionelle Musik aus zahlreichen Ecken der Welt wie auch der Schweiz. Das wird sie mit ihrer Band auch in Andermatt beweisen.

Zian. Bild: PD

Michael von der Heide kommt mit Zian. Der 27-jährige Sänger und Songwriter ist Multiinstrumentalist. Er vereint Pop mit Rock-Melodien und mit modernen, elektronischen Elementen.

Andryy. Bild: PD

Adrian Stern setzt auf Andryy. Der Multiinstrumentalist aus Winterthur bringt Mundartpop, zeitgemäss produziert und mit tiefsinnigem Songwriting.

Phil Dankner bezeichnet die vier als «next generation stars», also die Stars der Zukunft. Wobei man wissen muss, dass Zian 1,7 Millionen Follower auf Spotify hat. Alle vier geben am Freitagabend, 17. September, in der Andermatt Konzerthalle je ein 30-minütiges Konzert. Auch am Samstag werden die Künstler tagsüber präsent sein. So treten sie im Restaurant Gütsch, an der Bar im The Chedi Andermatt sowie auf der Piazza Gottardo auf. Das Festival soll Andermatt musikalisch beleben.

Urner Konzertmeisterin begleitet mit Orchester die vier Schweizer Stars

Am Samstagabend, 18. September, treten Michael von der Heide, Sina, Adrian Stern und Kunz in der Andermatt Konzerthalle auf. Dabei werden sie durch das junge Zentralschweizer Streichorchester Four Forest Strings mit der Urner Konzertmeisterin Alexandra Bissig begleitet. Die drei Sänger und die Sängerin werden nicht nur ihre eigenen, sondern auch Songs der anderen auftretenden Stars singen. Das Publikum darf gespannt sein, wer mit wem auftreten wird und welche Lieder gesungen werden.

Tipps und Tricks von den Musikprofis

Neben der Allstar-Night in der Andermatt Konzerthalle geben die vier Ambassadors in sogenannten Masterclasses Einblicke in ihr Schaffen und vermitteln Tipps und Tricks aus ihrer eigenen Erfahrung. So spricht Sina über Frauen im Showbusiness. Adrian Stern erzählt übers Songschreiben.

«Die Masterclasses richten sich an alle, die in der Musikszene Fuss fassen möchten oder auch einfach Musikfans sind»,

so Phil Dankner. Er spricht von einem intimen Rahmen mit wenigen Teilnehmern. «Die Kombination aus Bildung und Unterhaltung soll es möglich machen, in einer entspannten Atmosphäre Wissen weiter zu geben.» Der künstlerische Leiter schwärmt vom fantastischen Ambiente: «Die neue Konzerthalle in Andermatt ist ein Bijou.»

Stefan Kern: «Einzigartiges Konzept»

Veranstaltet wird das Festival von Andermatt Swiss Alps. Mediensprecher Stefan Kern spricht von einem «einzigartigen Konzept.» Die Verbindung von Stars und Newcomer habe man im Klassikbereich in Andermatt bereits mit Festivals erfolgreich etabliert. Er ist überzeugt, dass man das Programm des neuen Festivals weiter ausbauen kann. Auf jeden Fall soll das Festival mindestens dreimal stattfinden. «Das musikalische Spektrum ist mit den involvierten Sängern und Musikern sehr vielfältig und spricht sicherlich ein breites Publikum an.»

Auch Phil Dankner ist überzeugt, dass das Bedürfnis nach einem solchen Festival vorhanden ist. Er freut sich, ein neues Festival aufzubauen. Er ist aber auch überzeugt, dass es Geduld braucht, bis man dieses bekannt gemacht habe. Der Vorverkauf hat kürzlich begonnen und gegen 100 Tickets sind bereits verkauft.

Hinweis: Infos und Tickets zum Festival The Bash vom 17. und 18. September in Andermatt gibt es unter thebash.ch.