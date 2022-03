Bei einem Reusshochwasser gibts ein neues Verkehrskonzept in Uri

Kanton Uri Neues Konzept regelt den Verkehr im Falle eines Reusshochwassers in Uri Wenn die Reuss über die Ufer tritt, muss die Autobahn als Entlastungskorridor gesperrt werden. Nun sorgt ein neues Konzept für eine koordinierte Verkehrsführung in solchen Fällen. Carmen Epp Jetzt kommentieren 01.03.2022, 15.49 Uhr

Im Falle eines Hochwassers kann ein Teil der Reuss auf der Autobahn A2 zwischen Erstfeld und Flüelen kontrolliert in Richtung Urnersee abfliessen. Dann werden die betroffenen Autobahnabschnitte gesperrt und der Transitverkehr umgeleitet. Zum letzten Mal musste die Entlastungsanlage Altdorf während dem Hochwasserereignis Anfang Oktober 2020 aktiv genutzt werden. Und auch wenn die Reuss am Ende nicht überlief, musste der Autobahnabschnitt auch am 13. Juli 2021 vorsichtshalber gesperrt werden.

Anfang Oktober 2020 wurde die Autobahn A2 in Uri wegen Hochwasser gesperrt, damit die über die Ufer getretene Reuss kontrolliert ablaufen konnte. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Seedorf, 3. Oktober 2020)

Die Abflusswerte in der Reuss, ab welchen eine Entlastung vorbereitet werden muss, seien definiert und haben sich 2020 und 2021 bewährt, wie die Urner Baudirektion in einer Medienmitteilung schreibt. Im Bereich Verkehrslenkung habe sich jedoch «Koordinations- und Vorbereitungsbedarf» gezeigt.

Bei den beiden Ereignissen musste der Transitverkehr sowohl der A2 als auch der Axenstrasse über das untergeordnete Strassennetz umgeleitet werden, schildert Thorsten Imhof, Chef der Bereitschafts- und Verkehrspolizei Uri, auf Anfrage die damalige Situation.

«Das hat dazu geführt, dass der Verkehr dort stark belastet wurde und sich staute.»

Von den Folgen waren am Ende mehrere betroffen: «Der Individualverkehr konnte nicht mehr richtig fliessen, Zulieferer ihre Dienstleistungen nicht mehr zeitgerecht erbringen. Und auch für Blaulichtorganisationen war das eine Herausforderung, da die Rettungsachse ebenfalls stark belastet war.»

Deshalb haben das Amt für Tiefbau der Baudirektion Uri und die Kantonspolizei Uri mit einem externen Planungsbüro ein Verkehrskonzept entwickelt, das die Baudirektion in der Medienmitteilung vorstellt.

Richtungsgetrennte Verkehrsführung und Verkehrsdienst

So wird der Verkehr bei einem Reusshochwasser neu geleitet. Bild: PD

Der Verkehr wird neu richtungsgetrennt zwischen Flüelen und Erstfeld umgeleitet. In Richtung Nord wird er ab der Autobahnabfahrt Erstfeld via Gotthardstrasse über Schattdorf und Altdorf zum Kreisel Flüelen auf die A2 oder A4 geführt. Der südwärts fahrende Transitverkehr wird ab der Autobahnabfahrt Flüelen über den Bahnhof Altdorf, die Rynächt- und Umfahrungsstrasse zum Autobahnanschluss Erstfeld zur Weiterfahrt auf die A2 gelenkt. «Die Industriestrasse wird für die Einsatzkräfte sowie die Umsetzung der Interventionspunkte freigehalten», schreibt die Baudirektion in der Medienmitteilung weiter.

An Kreuzungen, bei welchen Lastwagen beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn gelangen oder Fahrzeuge die Gegenfahrbahn kreuzen müssen, wird ein Verkehrsdienst eingesetzt. Das Ereignis vom Juli 2021 habe aufgezeigt, dass ein Verkehrsdienst an praktisch allen Verkehrsknotenpunkten und zusätzlich bei der Ausfahrt der Auto AG notwendig ist, schreibt die Baudirektion weiter. Der Schwerverkehr wird ausserkantonal gestoppt und in Warteräume geleitet. Hat der restliche Schwerverkehr, welcher die Warteräume noch vor Signalisation des Fahrverbots passiert hat, die Umleitungen im Kanton Uri durchfahren, könne die Anzahl der Verkehrsdienste situativ reduziert werden.

Umklappbare Verkehrsschilder sorgen für schnellere Umleitungen

Signalisiert werden die Umleitungen mit umklappbaren Verkehrsschildern, die in beide Fahrtrichtungen an zwölf Stellen angebracht wurden. Im Bedarfsfall werden diese hochgeklappt. Dies geschieht nicht elektronisch mittels Fernzugriff, sondern manuell, wie Thorsten Imhof auf Anfrage sagt.

«Weil die umklappbaren Verkehrsschilder vorangebracht sind, können sie schnell in Betrieb genommen und damit auch der Verkehr schneller umgeleitet werden.»

Damit können notwendige Umleitungen des Transitverkehrs schnell und mit wenig zusätzlichem Materialbedarf umgesetzt werden.

Mit dem neuen Verkehrskonzept verfolge man mehrere Ziele im Falle eines Reusshochwassers, wie Thorsten Imhof ausführt: Die Rettungsachse für die Polizei und Blaulichtorganisationen soll freigehalten werden, der Individualverkehr flüssiger fahren, der öV besser funktionieren und das Gewerbe seine Dienstleistungen mit geringeren Behinderungen wahrnehmen können.

Wenn es um Verkehrskonzepte im Urner Reusstal geht, ist der Gedanke an die geplante West-Ost-Verbindung nicht weit. Das habe man im neuen Verkehrskonzept Reusshochwasser soweit als möglich bereits berücksichtigt, sagt Thorsten Imhof. «Sobald die neue Umfahrung besteht und in Betrieb ist, werden wir die Lage aber entsprechend analysieren und prüfen, wo allenfalls Anpassungen sowie Optimierungen am Verkehrskonzept im Falle eines Reusshochwassers notwendig sind.»

