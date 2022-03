Nick Pizzi wird neuer Chef der Urner Verkehrspolizei

Kanton Uri Nick Pizzi wird neuer Chef der Urner Bereitschafts- und Verkehrspolizei Der Regierungsrat hat einen Nachfolger für Thorsten Imhof gewählt. Spätestens am 1. Oktober 2022 wird Nick Pizzi in die Kantonspolizei Uri eintreten. 08.03.2022, 16.47 Uhr

Nick Pizzi absolvierte viele polizeispezifische Weiterbildungen. Bild: PD / Kapo Uri

Der Regierungsrat hat Nick Pizzi zum neuen Chef der Bereitschafts- und Verkehrspolizei der Kantonspolizei Uri gewählt. Der 45-Jährige tritt die Nachfolge des bisherigen Stelleninhabers – des künftigen Polizeikommandanten – Thorsten Imhof an, wie der Urner Regierungsrat am Dienstag mitteilte.

«Nick Pizzi verfügt über ein breites polizeiliches Fachwissen», heisst es in der Mitteilung. Er leitet seit 2015 die Kommunalpolizei Region Pfäffikon. Zuvor war er bei der Stadtpolizei Zürich als Polizist und Einsatzleiter tätig.

Berufsbegleitend habe Nick Pizzi seine Kompetenzen kontinuierlich erweitert und vertieft. Unter anderem absolvierte er die höhere Fachprüfung Polizist sowie weitere polizeispezifische Weiterbildungen. Er ist ausgebildeter Betriebsökonom KLZ und verfügt über ein MAS in Public Management der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Nick Pizzi wird für seine neue Funktion nach Uri ziehen

Nick Pizzi ist verheiratet und lebt in Wildberg ZH. In seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Koch, betreibt gerne Sport und interessiert sich für Geschichte. Pizzi wird seinen Wohnsitz in den Kanton Uri verlegen. Er wird spätestens am 1. Oktober 2022 in die Kantonspolizei Uri eintreten und die Funktion als Chef der Bereitschafts- und Verkehrspolizei übernehmen. (pd/RIN)