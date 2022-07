OK für Innerschweizer Schwing- und Älplerfest 2025 steht

Kanton Uri OK für Innerschweizer Schwing- und Älplerfest 2025 ist nun bestimmt Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest soll in Seedorf stattfinden. Der Schwingklub Schattdorf organisiert es. 10.07.2022, 14.48 Uhr

An einer ausserordentlichen GV des Schwingklubs Schattdorf im Restaurant Brückli wurde vor kurzem über die Durchführung des Innerschweizer Schwing- und Älplerfestes (Isaf) 2025 diskutiert und abgestimmt. Unter der Leitung von Klubpräsident André Arnold waren 35 Teilnehmer anwesend, und nebst zahlreichen Klubmitgliedern, mitunter das ISV-Ehrenmitglied Toni Gisler, nahmen auch zahlreiche Gäste wie ISV-Präsident Peter Achermann oder Regierungsrat Daniel Furrer an der Versammlung teil.

An einem Informationsabend im vergangenen Dezember und an der GV des Schwingklubs im Januar wurde von den Mitgliedern gefordert, mittels einer Findungskommission ein engeres OK für das Isaf 2025 zu finden, welches vollumfänglich hinter dem Anlass stehen könne. In dieser fünfmonatigen, intensiven Zeit leistete diese Findungskommission gute Arbeit und konnte dem Verein an dieser ausserordentlichen GV das engere OK präsentieren.

Infrastruktur bereits vorhanden

Mit dem Erstfelder Regierungsrat Daniel Furrer fand man einen geeigneten Mann als Kopf des Organisationskomitees. Ihm zur Seite stehen die beiden Vizepräsidenten Damian Gisler und Toni Arnold. Mit Peter Achermann und Werner Jauch stehen dem OK zudem zwei weitere Personen in einer unterstützenden Funktion zur Verfügung. Ausserdem wurden bereits Abklärungen zum Standort getroffen. Der Versammlung wurde Seedorf als Austragungsort vorgeschlagen, da die Infrastruktur bereits vorhanden ist, und auch Baupläne nicht neu aufgegleist werden müssten. Konzepte wurden von den früheren OKs dankeshalber zur Verfügung gestellt. Ebenfalls wurden die Gemeinde, die Schule sowie die Landbesitzer bereits angefragt und eine Austragungserlaubnis wurde bereits zugesichert.

Klubpräsident André Arnold (links) und OK-Chef Daniel Furrer. Bild: PD

In einer kurzen Ansprache erzählte Daniel Furrer, dass er sich sehr gerne als OK-Präsident zur Verfügung stellen würde. Er habe bereits einen kleinen Einblick in das Konzept erhalten: Es sei sehr sportlich, aber machbar und die wichtigsten Grundsteine seien bereits gelegt. Man müsse jetzt als ganzer Verein an die Arbeit, damit am Ende ein gelungenes Fest über die Bühne gebracht werden könne. Zudem könne man im engeren OK auf sehr viel Erfahrung und ein gutes Netzwerk zurückgreifen.

Voller Einsatz aller Mitglieder gefragt

In einer kurzen Diskussionsrunde wurde viel Dank ausgesprochen: für die Arbeit der Findungskommission und dafür, dass die Zweifel, welche man zum Jahreswechsel noch hatte, beinahe komplett verflogen seien. Es brauche aber weiterhin vollen Einsatz, nicht nur vom OK– jeder im Verein sei angesprochen, zu diesem Grossanlass seinen Beitrag zu leisten.

Im Anschluss wurde mit grosser Mehrheit zuerst der OK-Präsident Daniel Furrer, danach das engere OK durch die Versammlung gewählt. Zusätzlich wurde der Trägerverein einstimmig genehmigt. Somit wird das Isaf 2025 unter Vorbehalt am 6. Juli 2025 in Seedorf stattfinden, organisiert durch den Schwingklub Schattdorf. (pd/lur)