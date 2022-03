Urner Orientierungsläufer messen sich wieder

Kanton Uri Orientierungsläufer messen sich wieder Für die Urner Orientierungsläuferinnen und -läufer hat die neue Saison begonnen. Bei manchen gibt es noch Steigerungspotenzial. 21.03.2022, 09.52 Uhr

Die OL-Saison hat für die Urner Läuferinnen und Läufer wieder begonnen. Symbolbild: PD

Im Wangenerwald bei Brüttisellen im Kanton Zürich ist vor kurzem der Startschuss zur nationalen Orientierungslauf-Saison 2022 gefallen. Mit der Nacht-OL-Schweizer-Meisterschaft stand bereits ein erstes Highlight im Wettkampfkalender dieses Jahres auf dem Programm. Auf die rund 600 angemeldeten Teilnehmenden wartete dabei ein spezielles Format. Mit Massenstart und einem Schlaufensystem wurde der Lauf zu einem attraktiven Wettkampf im flachen und zu dieser Jahreszeit gut belaufbaren Mittellandwald.

Alle Teilnehmenden einer Kategorie starteten zur selben Zeit, aber hatten immer wieder sogenannte Gabelungen oder Schlaufen zu bewältigen. Das bedeutet, dass man nicht einfach ohne auf die Karte zu schauen dem oder der Erstbesten nachrennen konnte, oder wie man es im OL nennt, «trämmle». Mit Gabelungen laufen im Prinzip alle Startenden derselben Kategorie die gleiche Bahn mit leichten Abweichungen oder Schlaufen in die andere Richtung. Somit gab es pro Kategorie quasi verschiedene Bahnen.

Zusätzlich zur üblichen OL-Ausrüstung bewaffneten sich die sechs Urner Teilnehmenden mit einer guten Stirnlampe, um auch im Dunkeln die richtige und vor allem die schnellste Route zu finden.

Sehenswerte Resultate

Die sechs Urner Teilnehmenden konnten auch sehenswerte Resultate erzielen. In der Kategorie Damen Elite belegte die gebürtige Seedorferin Deborah Stadler den siebten Platz. In nur etwas mehr als einer Stunde absolvierte die Kaderläuferin rund 15 Leistungskilometer. Die Unglückszahl 13 machte der Altdorferin Mireille Gisler zu schaffen. Denn genau 13 Sekunden fehlten ihr fürs Schweizer-Meisterschafts-Podest. Sie musste sich am Ende mit dem vierten Platz in der Kategorie Damen A Mittel zufriedengeben.

Die Juniorenkaderläuferin Mirjam Würsten konnte sich in der Kategorie Damen 20 den achten Rang sichern. Nebst der Schattdorferin lief die Attinghauserin Lara Gisler ebenfalls in dieser Kategorie. Sie belegte den 14. Platz. Eine Kategorie tiefer, bei den Damen 18, konnte sich Isabelle einen Top-Ten-Platz sichern, mit dem neunten Rang.

Urner Nachwuchs legt ebenfalls wieder los

Auch für den Urner Nachwuchs ging die diesjährige Saison los. Am Säuliämter Orientierungslauf in Aeugsterberg konnten die 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kürzlich auf die Probe stellen, ob ihr Wintertraining erfolgreich war. Der erste Lauf der diesjährigen Zentralschweizer-Jugend-OL-Meisterschaften fand in einem abwechslungsreichen Gelände statt. Wiese, gut belaufbarer Wald und Wege sorgten für fordernde Abwechslung. In der zweiten Hälfte des Laufes hiess es noch einmal volle Konzentration für die Läuferinnen und Läufer, denn feines und genaues Kartenlesen war gefordert. Teile des Waldes waren gespickt mit feinen Kuppen, Hügeln und Senken, welche genaues Kompassrichten und Köpfchen forderten.

Die Urner Delegation konnte sich sogar einige Podestplätze sichern. In der Kategorie Familien Mittel lief Jake Dittli mit seinem Vater Roger auf den zweiten Platz mit nur 20 Sekunden Rückstand auf die Erstrangierten. Der Präsident von der OLG KTV Altdorf, Daniel Würsten, wurde in der Kategorie Herren 60 Zweiter. Nach einer kurzen Nacht aufgrund der Teilnahme am Nacht-OL am Samstag, konnte Lara Gisler aus Attinghausen trotzdem den dritten Rang in der Kategorie Damen A Lang klarmachen. Auch die Altdorferin Isabelle Gisler konnte den dritten Rang besetzten in der Kategorie Damen 18.

In der Kategorie Offen kurz wurden die beiden Flüelerinnen Joelle Ziegler und Lea Wiederkehr Fünfte. In der Kategorie Herren A Mittel wurde der Altdorfer Yannick Fröhlich Sechster. Ebenfalls Sechster wurde René Fröhlich in der Kategorie Herren B. Anita Fröhlich wurde in der Kategorie Damen B Siebte. Eleni Janett aus Altdorf konnte sich in der Kategorie Damen 12 den 14. Rang sichern. Die Bürglerin Chantal Nietlispach wurde in ihrer Alterskategorie Damen 16 Fünfzehnte. Bei den Damen 14 lief Alessandra Gisler auf den 17. Platz. (pd/lur)