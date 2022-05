Pensionierten-Musik ist auf Tour in Uri

Kanton Uri Pensionierten-Musik ist auf Tour Die Musikanten der Urner Formation «Die kleine Pensionierten-Musik» holen ihre abgesagten Auftritte in den Altersheimen nach. 17.05.2022, 19.06 Uhr

Die kleine Pensionierten-Musik kann nun bereits ihr zweijähriges Bestehen feiern. Die Blasmusikformation wurde im Coronajahr 2020 ins Leben gerufen und besteht aus sechs im Rentenalter stehenden Musikanten. Die Formation, unter der Leitung von Bärti Muther, konnte in der Zwischenzeit schon einige Auftritte bestreiten und begeisterte dabei das Publikum mit einem Mix aus bekannten, gehörfälligen Melodien. Bereits im letzten Jahr planten die sechs Musikanten Auftritte in den Urner Altersheimen, die nach den Konzerten im Rüttigarten Schattdorf, Rosenberg Altdorf und Wassen, pandemiebedingt wieder eingestellt werden mussten. Nun darf aber überall wieder musiziert werden, und so kann die Formation zu einer erneuten Urner «Altersheim-Tour» aufbrechen.

«Die kleine Pensionierten-Musik» freut sich auf die kommenden Auftritte. Bild: PD

Der Pensioniertenstatus ermöglicht es den Akteuren, jederzeit aufzutreten, und so sind bei guter Witterung auch mehrere öffentliche Proben im Urner Unterland geplant. Bei der Brauerei Stiär Biär ist ein Auftritt an der 1.-August-Feier geplant (ab 18 Uhr), einer am autofreien Samstag in Andermatt. Auch der «Wuchämärcht» in Altdorf ist im Terminkalender der Pensionierten-Musik fest verbucht. (pd/lur)

Hinweis: Die Auftritte in den Altersheimen: 20. Mai im Rüttigarten Schattdorf; 8. Juni: Altersheim Flüelen; 20. Juni: Betagtenheim Andermatt; 11. August: Betagtenheim Rosenberg.