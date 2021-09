Politologe unterstützt Stimmrechtsalter 16 in Uri

Interview Politologe Tobias Arnold zum Stimmrecht 16 in Uri: «Die Pro-Argumente überwiegen» Der Experte hat sich mit der Forschung um die Senkung des Stimmrechtsalters beschäftigt. Er geht von eher geringen Effekten aus – aber einer grossen Chance. Florian Arnold Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Tobias Arnold, Uri befindet über die Einführung des aktiven Stimm- und Wahlrechts ab 16. Was ändert sich bei einem Ja?

So viel wahrscheinlich nicht. Es sind zwei Jahrgänge, die mehr abstimmen. Das politische Geschehen würde wohl ähnlich wie bis anhin weiter gehen. Aber ein Ja wäre ein Zeichen an die jungen Leute, dass sie politisch teilhaben können. Mittelfristig könnte das dazu führen, dass die politische Partizipation zunimmt.

Den Einfluss schätzen sie gering ein. Gäbe es aber Themen, bei denen die Jungen das Zünglein an der Waage wären?

Die Jungen wählen nicht deutlich linker oder rechter als der Rest der Bevölkerung. In der Tendenz entscheiden sie sich aber eher für Polparteien wie die SVP, die Grünen oder die SP. Man könnte davon ausgehen, dass die grossen Parteien in der Mitte eher geschwächt und die Polparteien gestärkt werden. Aber wie gesagt in geringem Ausmass.

In Österreich gilt das Stimmrecht 16 seit 10 Jahren. Welche Effekte hat man dort festgestellt?

Zu Beginn hat man einen Boost festgestellt. Als die Gruppe das erste Mal wählen konnte, machten sehr viele davon Gebrauch. Das hing aber auch damit zusammen, dass man ganz besonders auf die 16- und 17-Jährigen fokussierte und das medial begleitete. Dann nahm die Wahlbeteiligung wieder etwas ab. Aber heute ist Österreich ein Land mit einer überdurchschnittlich hohen politischen Beteiligung von jungen Leuten.

Glarus kennt das kantonale Stimmrecht 16. Wurde Ähnliches beobachtet?

Glarus ist speziell, da es sich um einen Landsgemeindekanton handelt. Eine Versammlung im Kantonshauptort ist etwas anderes, als wenn man einen Brief in die Urne wirft. Bisher wurde noch wenig dazu geforscht. Man stellt allerdings fest, dass in Glarus fast niemand mehr gegen das Stimmrecht 16 ist. Man will nicht mehr zurück zum alten System.

Die mediale Begleitung feuerte die Jungen zu Beginn an. Ein Indiz dafür, dass diese stark beeinflussbar sind?

Es ist klar: Bis zu einem gewissen Grad ist jede Wählerin und jeder Wähler beeinflussbar. Die Kritik geht in die Richtung, dass sich die jungen Leute zu wenig seriös mit der Politik auseinandersetzen. Das hat man in der Forschung genau angeschaut. Abgefragt wurden politisches Wissen und Kompetenzen. Dabei hat man festgestellt, dass sich die ganz Jungen durchaus seriös einarbeiteten. Im Alter von 16 und 17 lebt man in aller Regel im wohlbehüteten Zuhause und kann eher die Zeit aufbringen, sich mit Politik zu beschäftigen, als später im Job oder Studium.

Aber bei jungen Leute, die über eine komplexe AHV-Vorlage abstimmen sollen, fehlt doch die Lebenserfahrung.

Gewisse Themen in der Schweizer Politik sind so komplex, dass auch viele 40- und 50-Jährige Mühe damit haben. Diese Kritik wird auch oft von Deutschland an die Schweiz herangetragen, dass Gewisses für die Demokratie zu komplex sei. Ich selber bin nicht dieser Meinung, sondern ein Verfechter des Systems, da ich finde, dass Entscheidungen breit abgestützt sein müssen, auch wenn vielleicht die Stimmbürger nicht genau wissen, was sie abstimmen. Das trifft nicht nur auf die Jungen zu.

Die Befürworter sagen, die Jungen würden sich heute mehr mit Politik auseinandersetzen. Können Sie dies als Politologe bestätigen?

Das kann man nicht so klar sagen. Durch die Klimabewegung wurde die Stimme der Jungen lauter wie etwa während der Bewegungen von 1968. Das ist aber nur ein Teil der Jungen. Wenn man die Stimmbeteiligung anschaut, ist diese bei den 18- bis 30-Jährigen immer noch sehr tief. Sie steigt im Alter von Familiengründungen an und wird erst bei den 50-, 60- und 70-Jährigen vergleichsweise hoch.

Wir stimmen über das aktive Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige ab. Und wann rückt das passive nach?

Die Entkopplung des passiven Wahlrechts wird als Gegenargument ins Feld geführt. Das muss man ernst nehmen. Wenn die erwarteten positiven Effekte festzustellen sind, könnte das passive Wahlrecht in zehn oder 20 Jahren allenfalls auch gesenkt werden. Die Frage ist aber, ob 16- und 17-Jährige wirklich Mühe und Zeit aufbringen könnten, die ein Amt mit sich bringt.

Müsste dann folgerichtig auch die Volljährigkeit gesenkt werden?

Das wäre eine noch grössere Debatte. Ich glaube, da sind die Hürden nochmals viel höher und das wird sicher nicht so schnell kommen.

Interview zum Podium Tobias Arnold, Jahrgang 1989, wohnt in Altdorf. Er ist Doktor der Politikwissenschaften und arbeitet als Politologe und Mitglied der Geschäftsleitung bei Interface Politikstudien. Dieses Interview wurde im Vorfeld des geplanten Podiums zum Stimmrechtsalter 16 des «Urner Wochenblatt» und der «Urner Zeitung» geführt (UW vom 11. September) und hätte an der Veranstaltung als Video eingespielt werden sollen.

Was spricht aus politologischer Sicht für ein Ja zur Vorlage?

Das vordergründige Argument, dass man die Stimmbeteiligung erhöhen kann, darf man nicht überschätzen. Was dafür spricht, ist, dass man den Jungen eine Chance bietet, sich schon früh mit Politik auseinanderzusetzen, in einem Alter, wo sie noch Zeit haben dafür. Jene, die das nicht wollen, müssen nicht abstimmen gehen. Aber ich bin überzeugt, dass es schon viele gibt, die gerne davon Gebrauch machen würden.

Was sind die politologischen Argumente für ein Nein?

Wenn ich die Forschung anschaue, überwiegen die Pro-Argumente. Man kann sagen, dass die Entkopplung des aktiven und passiven Wahlrechts nicht so ganz glücklich ist. Letztlich ist es aber ein politischer Kompromiss. Aktives und passives Wahlrecht auf 16 zu reduzieren, wäre derzeit nicht mehrheitsfähig.

Zum Schluss ihr Tipp für das Abstimmungsresultat.

Uri hat schon mal Nein gesagt. Wenn ich aber die Parteiparolen ansehe, ist einzig die SVP dagegen. Das Anliegen hat also übers linke Lager hinaus Zustimmung gefunden. Zudem gibt es national entsprechende Entwicklungen und das Beispiel Glarus könnte vielen die Angst nehmen. Insgesamt glaube ich, dass es am Schluss ein Ja gibt.