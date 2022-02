Kanton Uri Polizei hält Sattelschlepper mit zu schwerer Last an Im Schwerverkehrszentrum haben die Beamten bei einem Sattelzug massives Übergewicht festgestellt. Der Fahrer wird nun angezeigt. 07.02.2022, 16.38 Uhr

Am Freitag hat die Kantonspolizei Uri im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld einen Sattelschlepper mit tschechischen und den zugehörigen Anhänger mit einem deutschen Kontrollschild angehalten und kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug mit einer zu schweren und falsch platzierten Ladung in Fahrtrichtung Süd unterwegs war, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilt.