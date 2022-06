Positives Fazit zum ersten Wochenende des Kantonalen Schützenfest

Kanton Uri Positives Fazit zum ersten Wochenende des Kantonalen Schützenfestes Bereits haben über 40 Prozent der erwarteten Schützinnen und Schützen ihr Programm geschossen. 27.06.2022, 20.46 Uhr

Das OK zieht ein positives Fazit zum ersten von drei Festwochenenden des Kantonalen Schützenfests 2022, wie es in einer Mitteilung schreibt. An den ersten vier Schiesstagen wurde auf elf Urner Schützenständen sowie auf vier Ständen im Kanton Nidwalden geschossen. Die Schützinnen und Schützen hätten dabei bereits «diverse ausgezeichnete Resultate» erzielen können. Ein kleiner Spielverderber sei am Sonntagnachmittag lediglich der Föhn gewesen, der als «ältester Urner» ebenfalls eine Rolle am Urner Kantonalen spielen wollte, wie es heisst.