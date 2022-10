Colin Huwyler aka Coco 38 bringt mit Freundin EP «Kosmos» raus

Kanton Uri Rap, Hip-Hop und R&B: Neue Songs mit viel Urner Power Colin Huwyler hat mit seiner Freundin Luana Deplazes fünf Songs aufgenommen. Das Titelstück der EP gibt es bereits auf Youtube zu hören und zu sehen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Mängisch fühl ich mich so wiä im Kosmos. Schwärelos flüg ich dra verbi», singt Luana Deplazes. «Ich luägä vo obä uf diä Ärdä und fragä mich: chunt das wieder guät?» Und dann setzt Rapper Colin Huwyler ein: «Vo da obä gseht alles plötzlich anderscht us. Der Mänsch hed gar nid so viel Macht. Äs bricht kai Panik us.»

Colin Huwyler hat mit Luana Deplazes eine neue Hip-Hop-EP aufgenommen. Bild: PD

Das Video zum Titelstück der neuen EP «Kosmos» gibt es seit rund zwei Wochen auf Youtube zu sehen. Der Song ist auch auf den gängigen Streamingplattformen zu hören. Am 7. Oktober folgen vier weitere Songs. «Um Liebe und gute Laune geht es vor allem in den Texten», sagt Colin Huwyler im Gespräch mit unserer Zeitung. «Alles ist fast schon ein bisschen verträumt.»

Vor eineinhalb Jahren ist das Débutalbum erschienen

Colin Huwyler, der sich als Rapper Coco 38 nennt, ist in Andermatt aufgewachsen. Mit 16 Jahren zügelte er nach Schattdorf. Der heute 25-Jährige arbeitet momentan als Siebdrucker in Stansstad. Musik, hauptsächlich in der Sparte Rap und Hip-Hop, ist sein grosses Hobby. Vor eineinhalb Jahren ist sein Débutalbum erschienen. In der Zwischenzeit sind ein paar weitere Singles erschienen.

Die neuen Songs hat er mit seiner Freundin, Luana Deplazes, aufgenommen. Die 20-Jährige ist in Bürglen aufgewachsen und wohnt jetzt in Altdorf. Sie arbeitet im KV-Bereich und ist nebenbei in der Ausbildung als Tätowiererin in Luzern. Sie sagt:

«Alles, was mit Kunst und Musik zu tun hat, war schon immer ein Teil meines Lebens.»

Musikalisch gefallen ihr vor allem Sängerinnen im R&B-Bereich wie Jorja Smith und Naomi Lareine. Eine Inspiration ist für sie aber auch ihre Mutter. «Singen und Tanzen war bei uns von klein auf immer sehr wichtig», sagt sie. Die Mutter stammt ursprünglich aus Frankreich, mit Wurzeln in Madagaskar und Spanien. «Wir sind eine recht temperamentvolle Familie.»

Der erste von fünf Songs der EP «Kosmos» von Colin Huwyler alias Coco 38.

Colin Huwyler kommt von der Rapmusik und hört gerne Eminem. «Schon als ich ein kleiner Bub war, hat er mich fasziniert.» Aber Vergleiche anzustellen oder andere Vorbilder zu nennen, sei schwierig. Schliesslich bestünden grosse Unterschiede zwischen Songs auf Englisch und Liedern in Mundart. Seit zwei Jahren legen Colin Huwyler und Luana Deplazes auch gemeinsam als DJ auf.

Die Idee, sich an neue Songs zu wagen, stammt von Colin Huwyler. Schritt für Schritt seien diese entstanden. «Wir haben uns mega Zeit genommen», sagt Luana Deplazes. Zu Hause haben sie gesungen und gerappt und dazu Beats verwendet, die ihnen zur Verfügung standen. «So haben wir uns langsam an die Texte der neuen Songs herangetastet», erklärt Colin Huwyler. Mit diesen Ideen gingen sie dann ins Studio nach Zürich. «Den Entwurf dazu hatten wir schon dabei», so Luana Deplazes.

Zusammen gearbeitet haben sie mit dem Produzententeam Minor Mayhem. Andreas Kälin, ein Urner, der in Zürich lebt und Leonid Rousniak, der ursprünglich aus Russland stammt, in Frankreich aufwuchs und heute ebenfalls in Zürich lebt, lieferten die passenden Instrumentals zu den Texten von Colin Huwyler und Luana Deplazes. Das Musikvideo zu «Kosmos» hat ein weiterer Urner, Kim Gisler, gemacht. Es zeigt, wie der Song im Studio entstanden ist.

Ein fünfter Song entstand spontan an einem Tag im Studio

Die Lieder sind alle auf Mundart gesungen. Für vier davon gingen die beiden mit konkreten Ideen ins Studio. Der fünfte Song entstand zusammen mit dem Zürcher Reggaesänger Junia Bardo, mit dem Colin Huwyler schon früher zusammen gearbeitet hatte. Dir drei trafen sich eines schönen Morgens um 10 Uhr, ohne eine konkrete Idee zu haben. Dann wurde gesungen und gerappt. «Abends um 10 Uhr verliessen wir das Studio mit einem fertigen Song», sagt Colin Huwyler. «Dieser war innerhalb des Tages entstanden und auch die Aufnahme hatten wir im Kasten.»

Konzerte der beiden sind zurzeit keine geplant. Luana Deplazes sagte denn auch, sie habe vor allem aus Spass am Singen mitgemacht. Colin Huwyler hingegen tritt immer wieder in Rap- und Hip-Hop-Kreisen auf. So war er kürzlich am Summerjam in Altdorf und in Basel an einem Jam dabei. Es war zwar nicht die grosse Bühne. Er sagt schmunzelnd:

«Aber mindestens nervös war ich, wie ich auf einer grossen Bühne gestanden hätte.»

Gespannt sind nun beide, wohin sie ihre musikalische Reise noch führen wird. Aktiv sind sie zurzeit vor allem auf Youtube, Instagram, Facebook und Spotify.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen