Weg der Schweiz: Urner Regierung will keinen Fussgängertunnel

Kanton Uri Regierung will keinen Fussgängertunnel beim «Weg der Schweiz» Die Forderung eines ehemaligen Landrats aus Bauen kommt aus Sicherheitsgründen nicht in Frage, eine zweite Variante wäre gemäss Regierungsrat zu teuer.

Beim Harderband führt der «Weg der Schweiz» durch den Autotunnel. Bild: Urs Hanhart (Bauen, 16. März 2022)

Seit bald zehn Jahren ist der «Weg der Schweiz» nicht mehr komplett begehbar. Im Bereich des Harderbands bei Bauen wurde der Wanderweg wegen Steinschlaggefahr aus Sicherheitsgründen in den Autotunnel verlegt. «Für Wanderer eine Zumutung und kein angemessener Ersatz», findet Anton Infanger.

Bericht rät von kurzer Variante ausdrücklich ab

Nach Vorstössen des damaligen SVP-Landrats aus Bauen wurden 2015 in einem Vorprojekt zwei Tunnelprojekte vorgeschlagen: ein 160 Meter langer Fussgängertunnel für 900'000 Franken und eine kürzere Variante für 600'000 Franken. Hinzu kämen Unterhalts- und Sicherungsarbeiten auf der stillgelegten Strecke für 600'000 Franken. Im Mai 2020 forderte Infanger mit einer Motion, dass der kürzere Tunnel realisiert und das 2007 verschüttete Nordportal als Lichtfenster zum See hin geöffnet werden soll.

Das kommt für die Urner Regierung nicht in Frage, wie aus deren Antwort nun hervorgeht. Gemäss dem geologischen Bericht aus dem Vorprojekt von 2015 werde von der kurzen Variante «ausdrücklich abgeraten» aus Sicht der bestehenden Naturgefahren, hält die Regierung fest. Der Bericht zeige auch auf, dass beim Nordportal des Fussgängerstollens von 2007 «jederzeit mit weiteren Felsabbrüchen gerechnet werden muss». Aus diesem Grund käme nur die lange Variante in Frage.

«Die Realisierung eines Lichtfensters zum See hin wäre zudem nicht verantwortbar.»

Fussgängerstollen käme Uri teuer zu stehen

Nach einer Interpellation von Infanger zum «Weg der Schweiz» vom Dezember 2019 habe sich der Regierungsrat im März 2020 bereiterklärt, die Machbarkeit und Verhältnismässigkeit einer Begehung des Seeuferwegs im Abschnitt Harderband mit einem Vorprojekt inklusive Kostenfolge zu prüfen. Diese liege inzwischen vor. Sie umfasst die Sicherstellung einer alternativen Wegführung im Bereich des ursprünglichen Wegperimeters, einschliesslich Neubau eines Fussgängerstollens, mit einer Länge von 167,5 Metern für die Umgehung der kritischen Felsstörzone. Dies hätte Investitionskosten von 1,6 Millionen Franken zur Folge. Die Kosten für die offene Wegstrecke von 450'000 Franken könnte über den Fonds «Weg der Schweiz» finanziert werden. Die verbleibenden Kosten von 1,15 Millionen Franken würden einer kantonalen Volksabstimmung unterliegen.

Wegen Felssturzgefahr ist der ursprüngliche Abschnitt des «Weg der Schweiz» zwischen Isleten und Bauen gesperrt. Bild: Urs Hanhart (Bauen, 16. März 2022)

Die Finanzierung läge einzig und allein beim Kanton. Weder der bei der Erstellung des «Wegs der Schweiz» für den betroffenen Abschnitt verantwortliche Kanton Bern noch die übrigen Kantone beteiligen sich heute noch an den notwendigen Erstellungs- und Unterhaltsarbeiten am «Weg der Schweiz». Auch vom Bund können keine Beiträge erhältlich gemacht werden. Und schliesslich habe sich auch die Standortgemeinde Seedorf nicht an den Kosten zu beteiligen, da doch der Kanton für die Kosten für die Anlage und den Unterhalt der Hauptwanderwege verantwortlich sei.

Ausserdem plane die Baudirektion derzeit ein Sanierungsprojekt für den Strassentunnel Harderband. Damit «sollen Verbesserungs- und Optimierungsmassnahmen für den Fussgängerverkehr durch den Strassentunnel geprüft werden», schreibt der Regierungsrat weiter. Er empfiehlt deshalb dem Urner Landrat an der Session vom 30. März, die Motion als nicht erheblich zu erklären.

Motionär sorgt sich um die Sicherheit der Wanderer

«Ich habe grosse Mühe mit der Antwort der Regierung und kein Verständnis dafür», sagt Anton Infanger auf Anfrage. Er ist der Meinung, dass ein Teil der Kosten – jene für die Sanierungsarbeiten auf der stillgelegten Strecke – aus dem dafür angelegten Fonds «Weg der Schweiz» gezahlt werden könnten, womit der Kanton lediglich die Kosten des Tunnels tragen müsste. Es gehe ihm nicht ums Prestige, betont Infanger:

«Ich sorge mich um die Sicherheit der Wanderer im Autotunnel, zu denen auch Familien mit Kindern gehören.»

Wanderer auf dem «Weg der Schweiz» im Tunnel Harderband. Bild: Urs Hanhart (Bauen, 16. März 2022)

Ausserdem würde es auch im Hinblick auf das geplante Tourismusresort an der Isleten Sinn machen, dass Wanderer den «Weg der Schweiz» zumindest teilweise am See begehen könnten.

Infanger selber wird sich im Landrat nicht mehr dazu äussern können; er ist seit 2020 nicht mehr Mitglied des Kantonsparlaments. Stattdessen werden dann Zweitunterzeichner des Vorstosses, Elias Arnold (SVP, Altdorf) und Vinzenz Arnold (SVP, Schattdorf) als Fürsprecher für die Motion auftreten.

