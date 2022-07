Urner Regierung will sich mit sicherer Stromversorgung befassen

Kanton Uri Regierung will sich mit sicherer Stromversorgung befassen Wie sieht die Stromversorgung von Uri in Zukunft aus? Dieser und anderen Fragen will die Regierung in einem Bericht nachgehen. Florian Arnold 11.07.2022, 05.00 Uhr

Die Urner Regierung ist bereit, einen Bericht über die Stromversorgungssicherheit im Kanton Uri zu verfassen. Dies beantragte Landrat Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf) mit einem Postulat. Die Regierung empfiehlt, dieses zu überweisen. Die Stromversorgungssicherheit sei heute eines der grössten politischen Kernthemen der Schweiz, führte Cathry aus. Die Situation habe sich durch die aktuelle geopolitische Lage noch verschärft. Zwar habe der Kanton Uri seine Hausaufgaben gemacht. Die Abhängigkeit – insbesondere im Winterhalbjahr – müsse aber verringert werden, um Lieferengpässen und volatilen Preissituationen vorzubeugen. Die Überlegungen sollen in die Gesamtenergiestrategie einfliessen.

Landrat Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf). Bild: Urs Hanhart

Cathry stellt in seinem Postulat Fragen zu den Themen Stromversorgung, erneuerbare Energien, Mobilität, Klimaschutz sowie Stromproduktions-Versorgungsmodell 2030/50. Unter anderem wollte er wissen: Wer ist in Uri für eine sichere Stromversorgung zuständig? Wann bestehen Lücken in der Eigenversorgung? Was wäre ein Worst-Case-Szenario, und wie kann diesem Abhilfe verschafft werden? Wie sollen die Restwasseranteile künftig geregelt werden? Wo besteht Ausbau-Potenzial für die Wasserkraft, Windkraft und Fotovoltaik? Welche Fördermassnahmen für die Elektromobilität sind angedacht? Sollten die Energieziele angepasst werden und wie sieht das Versorgungsmodell der Zukunft aus? Die Regierung zeigt sich bereit, auf die Fragen einzugehen.

Gegensätzliche Aspekte der Elektro-Energie

«Elektrizität stellt seit jeher ein sehr wichtiges Gut für unsere Gesellschaft und Wirtschaft dar», stellt die Regierung in ihrer Antwort auf das Postulat klar. Im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Reduktion von CO 2 sorge Elektrizität für Alternativen im Bereich der Gebäude und der Mobilität. Allerdings werden wegen der aktuellen Klima- und Atompolitik Produktionsmöglichkeiten wegfallen, so etwa Atom- und Kohlekraftwerke.

Der Kanton Uri leistet mit Wasserkraft – hier das Kraftwerk Erstfeldertal – einen wichtigen Beitrag an die Stromversorgung der Schweiz. Bild: Urs Hanhart

«In der Regel produziert die Schweiz über das Jahr gesehen leicht mehr Strom, als verbraucht wird», hält die Regierung fest. Uri sei da mit seiner Wasserkraft ein wichtiger Energielieferant. Aber: «Bekannt ist auch, dass die inländische Stromproduktion im Winterhalbjahr nicht ausreicht und die Schweiz auf Importe aus dem Ausland angewiesen ist.» Ungewiss ist jedoch, wie die Schweiz künftig in den Netzverbund innerhalb Europas einbezogen sein wird. Ohne Stromabkommen zwischen der Schweiz und der EU akzentuiere sich diese Ungewissheit. Die aktuelle geopolitische Lage in Europa zeige die Abhängigkeit deutlich auf. Die Versorgung sei derzeit gewährleistet, «die Preise für Energie sind aber innert Jahresfrist massiv angestiegen», so die Regierung.

In ihrer Antwort beleuchtet die Regierung die wichtige Rolle des Markts. Von grossem Wert seien Anlagen, die zu jedem Zeitpunkt Energie liefern könnten. «Hier nehmen vor allem Speicherkraftwerke, wie zum Beispiel das Kraftwerk Göschenen mit dem Stausee in der Göscheneralp sowie die Produktionsmöglichkeiten beim Kraftwerk Lucendro, eine bedeutende Rolle ein.»

Strategie soll Potenzial aufzeigen

2008 wurden mit der damaligen Gesamtenergiestrategie Massnahmen beschlossen. Diese hätten ihre Wirkung gezeigt, was sowohl die Regierung als auch die Postulanten bestätigen. «Dabei spielen die Energieeffizienz zur Verbrauchssenkung sowie der Ausbau der Produktionsmöglichkeiten eine entscheidende Rolle.» Laut Regierung besteht aber noch erhebliches Potenzial, das mit der neuen Gesamtenergiestrategie 2030 aufgezeigt werden soll.

Die Erarbeitung dieser Strategie sei in vollem Gang. Die Vernehmlassung ist abgeschlossen und die Rückmeldungen werden derzeit ausgewertet. Geplant ist, dass die Energiestrategie 2030 voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres vom Regierungsrat verabschiedet und dem Landrat zur Kenntnisnahme vorgelegt wird. Trotzdem erachte es die Regierung als richtig, in einem separaten Bericht auf die Fragen des Postulats einzugehen.