Urner Regierungsrat befürwortet landesweite Massnahmen

Kanton Uri Regierungsrat fordert kostenlose Tests für unter 25-Jährige Der Urner Regierungsrat spricht sich grösstenteils für die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen aus. Die kürzere Gültigkeit der Testzertifikate hält er aber nicht für umsetzbar. Auch Testkosten will er teilweise wieder übernehmen. 02.12.2021, 15.40 Uhr

Der Bundesrat hat den Kantonen aufgrund der Omikron-Variante und der hohen Fallzahlen Vorschläge für die bundesweite Verschärfung der Coronamassnahmen gemacht. Nun hat der Urner Regierungsrat dazu Stellung genommen. In einer Mitteilung schreibt er, dass die Prüfung der landesweiten Massnahmen dazu beitrage, unnötige Unterschiede zwischen den Kantonen zu vermeiden.

Der Regierungsrat bedauere zwar die sehr kurze Zeitspanne, welche für die Stellungnahme zur Verfügung gestanden habe, hält aber fest, dass die vorgeschlagenen Massnahmen grösstenteils tauglich seien, um höheren Fallzahlen zu begegnen und eine dadurch drohende Überlastung der Spitäler so gut wie möglich abzuwenden.

Uri habe schweizweit die höchste Intensität an repetitiven Tests

Im Kanton Uri seien bereits Massnahmen in Kraft, die den Vorschlägen des Bundes entsprechen würden: beispielsweise die Massnahmen insbesondere im Bereich des Schutzes von Personen in Gesundheitseinrichtungen (Zertifikatspflicht für Besuchende) oder die Angebotspflicht für Tests an obligatorischen Schulen und auf Sekundarstufe 2. Im gesamtschweizerischen Vergleich befinde sich Uri in Bezug auf die Intensität der repetitiven Tests an der Spitze aller Kantone.

Der Regierungsrat begrüsse ausserdem die vorgeschlagene Ausweitung der Zertifikatspflicht auf öffentlich zugängliche Veranstaltungen in Innenräumen und die damit verbundene Aufhebung der Ausnahme von «beständigen Gruppen» von 30 Personen. Er spricht sich jedoch gegen eine Zertifikatspflicht für private Treffen im Familien- und Freundeskreis aus, da diese Massnahme weder praxistauglich noch kontrollierbar sei.

Ebenso befürwortet der Regierungsrat die Einführung einer Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen und an zertifikatspflichtigen Veranstaltungen. Bei Einführung einer Maskenpflicht in Gastrobetrieben sei es sinnvoll, wenn für die Konsumation eine Sitzpflicht gelte. Um die sich abzeichnenden Ertragsausfälle der Gastronomie abzudecken, müsse der Bund aufzeigen, wie die von den Massnahmen betroffenen Betriebe finanziell unterstützt werden.

Regierungsrat fordert wieder kostenlose Tests

Im Arbeitsbereich spricht sich der Urner Regierungsrat für die Weiterführung der Homeoffice-Empfehlung und für die Ausweitung der Maskenpflicht aus. Speziell in Räumen, in denen sich mehr als zwei Personen aufhalten und der nötige Abstand nicht eingehalten werden könne, sei dies sinnvoll.

Nicht einverstanden ist der Regierungsrat hingegen mit der Beschränkung der Gültigkeitsdauer der Testzertifikate: Dies wäre zwar aus epidemiologischen Gründen erwünscht, in der Praxis aber nicht umsetzbar, heisst es in der Mitteilung. Ebenso will der Regierungsrat keine Aufhebung von Kapazitätsbeschränkungen, zum Beispiel aufgrund der Raumgrösse. Ausserdem sei die Frage der Übernahme der Testkosten erneut zu klären. Der Regierungsrat fordert hierbei kostenlose Tests für unter 25-Jährige sowie für Geimpfte und Genesene. (mah)