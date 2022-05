Initiative gegen Massentierhaltung wird in Altdorf unterstützt

Altdorf Regionalgruppe für die Initiative gegen Massentierhaltung wird aktiv In Altdorf hat sich eine Regionalgruppe gegründet, die sich für die Verbesserung des Tierwohls einsetzen will. Geplant sind diverse Aktionen zum Thema. 05.05.2022, 05.00 Uhr

«Entgegen geläufiger Annahmen werden Hühner, Schweine und Kühe nicht nur im Ausland, sondern auch hierzulande unter unwürdigen Bedingungen gehalten», schreibt die Altdorfer Regionalgruppe der Initiative gegen Massentierhaltung in einer Mitteilung. «Zusammengepfercht, ohne Auslauf und oft in gesundheitlich fragwürdigem Zustand müssen die Tiere in der Massentierhaltung verweilen.» Das zeige das Beispiel des «Güggeli»-Booms: In den letzten Jahrzehnten sei der Konsum von Pouletfleisch rasant gestiegen, gleichzeitig habe die Zahl der Geflügelbetriebe abgenommen. «Es ist in der Schweiz heute zulässig, bis zu 17 Hühner pro Quadratmeter zu halten. Das bedeutet etwa ein A4-Blatt Platz pro Huhn.»

Breite Teile der Bevölkerung seien nicht genügend über die heutigen Zustände informiert, schreibt die Gruppe weiter. Aus diesem Grund habe sich in Altdorf die Regionalgruppe der Initiative gegen Massentierhaltung zusammengefunden. In ihrer Umgebung werden die Mitglieder Missstände in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung thematisieren. Die Initiative gegen Massentierhaltung fordert, dass sich landwirtschaftliche Betriebe schrittweise umstrukturieren und Kühen, Schweinen, Hühnern und anderen Tieren regelmässiger Auslauf und wesentlich mehr Platz gewährt wird.

Leute vor Ort zum Thema ansprechen

Kürzlich wurde das Gründungstreffen der Regionalgruppe abgehalten. Die Mitglieder seien motiviert, in Altdorf aktiv zu werden. «Die Tierwürde wird in der Massentierhaltung systematisch verletzt. Um die Anliegen der Initiative in unserer Region bekannt zu machen, starten wir die Regionalgruppe Altdorf», wird Gründungsmitglied Gerda Zenoni zitiert. In den kommenden Monaten will die Gruppe Aktionen organisieren und Leute vor Ort zum Thema ansprechen.

Unter anderem mit solchen Fahnen will die Gruppe auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Bild: PD

Nachdem die Politik in der parlamentarischen Beratung jegliche Bemühungen für mehr Tierwohl blockiert habe und die Initiative von National- und Ständerat in der Frühjahrssession zur Ablehnung empfohlen worden sei, liege es nun an der Schweizer Stimmbevölkerung, dem Tierleid in der industriellen Tierproduktion ein Ende zu setzen, schreibt die Regionalgruppe. Die Volksabstimmung werde voraussichtlich im Herbst stattfinden. (lur)

Hinweis: Mehr Infos unter www.massentierhaltung.ch.