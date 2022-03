Kanton Uri Religionspädagoge wehrt sich gegen Kündigung Ein Religionspädagoge soll Geld gestohlen haben. Der Kirchenrat kündigte die Stelle fristlos, während sich der Mann in psychiatrischer Behandlung befand. Jetzt klärt das Gericht, ob das rechtens war. Florian Arnold Jetzt kommentieren 25.03.2022, 15.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Religionspädagoge soll Geld aus der Kasse einer Urner Pfarrei entnommen sowie einer älteren Frau mehrere tausend Franken gestohlen haben. Damit finanzierte der Mann offenbar seine Medikamentensucht. Nach dem ersten Vorfall stand die Pfarrei mit den Ärzten und Therapeuten in Kontakt und dem Mann wurde eine «Chance» eingeräumt. Schliesslich soll der Mann der älteren Frau gestanden haben, dass er sie bestohlen hatte, und begab sich selbstständig in Behandlung. Als die Polizei Ermittlungen wegen Vermögensdelikten einleitete, zog der Kirchenrat schliesslich die Konsequenzen. Er sprach dem Religionspädagogen die fristlose Kündigung aus. Dagegen wehrte sich der Mann vor dem Obergericht. Das Strafverfahren wegen der Vermögensdelikte ist noch nicht abgeschlossen, womit die Unschuldsvermutung gilt.

Für den Rechtsvertreter des Mannes liegt auf der Hand, dass die fristlose Kündigung nur aus dem Grund erfolgte, weil einer krankgeschriebenen Person nicht ordentlich gekündigt werden könne. Denn für den «Fristlosen» habe man sich sehr viel Zeit genommen. So ist die Kündigung auf Ende Dezember datiert, fast einen Monat nachdem der Mann in die Klinik eintrat und die mutmassliche Straftat bekannt wurde. «Wieso hat der Kirchenrat nicht sofort gehandelt?», fragte er, denn die Rechtsprechung rede von drei bis fünf Tagen.

Zudem stellt der Rechtsanwalt klar, dass sein Mandant nach wie vor nicht rechtskräftig verurteilt sei und somit die Unschuldsvermutung gelte. Allein ein Verdacht genüge nicht als Kündigungsgrund. Auch seien die Hürden einer Kündigung für eine nachweislich kranke Person hoch. Zudem habe der Mitarbeiter eine überdurchschnittliche Leistung gezeigt, was ihm in Mitarbeitergesprächen auch so attestiert wurde.

«Bewusst mit der Kündigung zugewartet»

Für den Rechtsvertreter des Kirchenrats ist jedoch klar, dass bei der fristlosen Kündigung alles richtig ablief. Der Mann habe den Kirchenrat mehrfach angelogen und somit das Vertrauensverhältnis beeinträchtigt. So kam etwa wegen des Wunsches auf eine Lohnerhöhung aus, dass der Mann über gar kein Diplom als Religionspädagoge verfügte. Bei der Aussprache über diesen Umstand habe man den Mitarbeiter explizit gefragt, ob noch weitere Punkte zu bereinigen seien. Als die Polizei kurz darauf die Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Vermögensdelikt eröffnete, habe dies das Fass zum Überlaufen gebracht.

«Für den Kirchenrat ist massgebend, dass der Arbeitnehmer – so oder anders – seine seelsorgerische Vertrauensstellung missbraucht hat», heisst es im Kündigungsschreiben. «Nur schon der Anschein, dass eine Person, die von der Kirchgemeinde angestellt ist, in solche Schwierigkeiten verstrickt ist, zerstört jedes Vertrauen.» Gemeint sei damit das Vertrauen der Kirchgemeinde in die Personen der Kirche, aber auch jenes zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmer.

Wie der Rechtsvertreter darlegte, habe man mit der «fristlosen Kündigung» bewusst bis nach Weihnachten zugewartet, dies auch aus religiösen Überlegungen.

Der Religionspädagoge wollte an der Verhandlung vor Obergericht nichts sagen, dies mit Verweis auf das laufende Strafverfahren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen