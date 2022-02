Richterwahlen in Uri: Das sagen SP und CVP/Mitte zur Konkordanz

KANTON URI Richterwahlen: Auch CVP/Mitte und SP wollen die Konkordanz wiederherstellen Die Ersatzwahl ins Landgericht Uri von Sonntag hat die «Zauberformel» aufgeweicht. Die Urner Parteien sind sich jedoch einig, dies bei den Wahlen 2023 wieder zu beheben. Carmen Epp 15.02.2022, 05.00 Uhr

Die Verteilung der Richtersitze im Gerichtsgebäude in Altdorf ist auch eine parteipolitische Frage. Bild: Archiv UZ

Um den Wählerwillen der Bevölkerung auch in der Judikative abzubilden, werden die Sitze in den Urner Gerichten jeweils von den Parteien entsprechend ihres Wähleranteils besetzt. So wurde das Landgericht Uri bei den Wahlen 2019 für die Amtsdauer bis 2023 folgendermassen bestellt: Vier Mitglieder stammten von der Reihe der damals noch CVP genannten Mitte und je zwei von der FDP, der SP und der SVP.