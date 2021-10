Kanton Uri Rollhockey-Club Uri ist nach dem ersten Saisonsieg beflügelt – und trifft auf Montreux Nun gilt es, die gute Leistung gegen Uttingen zu bestätigen: Der RHC Uri spielt am Samstag gegen den Tabellenverlierer Montreux. 14.10.2021, 17.28 Uhr

Nach dem ersten Saisonsieg vom letzten Samstag gegen den RSC Uttigen, soll es für den RHC Uri nach dem gleichen Muster weitergehen. Die Chancen stehen gut, denn die Urner treffen am Samstag auswärts auf das Tabellenschlusslicht Montreux.

Bei den Westschweizern blieb im Sommer kein Stein auf dem anderen: Bis kurz vor Saisonstart sah es so aus, als würde Montreux mit einer fast nur aus Junioren bestehenden Equipe an den Start gehen. Schliesslich gelangen in letzter Minute noch drei Transfers. Als Spielertrainer fungiert neu der Portugiese Rui Cova. Die abgewanderten Torhüter wurden durch den Argentinier Nicolas Membrado ersetzt. Neu im Team ist auch sein Landsmann Santiago Sanchez.

Urner werden das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen

Bislang scheinen die Verstärkungen aber noch nicht wie gewünscht eingeschlagen zu haben. Zwei Spiele und ebenso viele Niederlagen stehen zu Buche. Ein Sieg wird gebraucht. Doch einfach dürfte dies für Montreux nicht werden. Der erste Sieg der Saison wird den RHC Uri beflügeln – nach drei Niederlagen mit je nur einem Tor Abstand.

Doch auf die leichte Schulter werden die Urner die Westschweizer mit Sicherheit nicht nehmen, wie Uri-Trainer Carlos Sturla bestätigt: «Wir wollen unsere starke Leistung gegen Uttigen bestätigen und den Anschluss an das Tabellenmittelfeld schaffen. Das geht nur mit einer konzentrierten und kämpferischen Leistung. Wir sind definitiv nicht in der Lage, einen Gegner zu unterschätzen.» Bei den Urnern sind sämtliche Spieler einsatzfähig. (mah)