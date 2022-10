Sara Fedier ist neu beim Urner Gemeindeverband

Kanton Uri Sara Fedier-Göldi wird Geschäftsstellenleiterin des Gemeindeverbands Sie tritt auf den 1. November die Nachfolge von Elias Bricker an, der eine neue berufliche Herausforderung angenommen hat. Markus Zwyssig 19.10.2022, 17.21 Uhr

Der Vorstand des Urner Gemeindeverbands hat Sara Fedier-Göldi zur neuen Geschäftsstellenleiterin gewählt, wie aus einem Infoschreiben an die Gemeinden hervorgeht. Der bisherige Geschäftsstellenleiter Elias Bricker wird neu in einem 80-Prozent-Pensum stellvertretender Landschreiber des Bezirks Küssnacht. Seine Firma bricker.ch wird er weiterführen. Auch will er verschiedene Herzensprojekte weiter verfolgen, wie er auf Anfrage sagt. So wird er weiterhin als Verwalter der Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri tätig sein.

Tourismusfachfrau mit breiter beruflicher Erfahrung

Sara Fedier-Göldi wird Geschäftsstellenleiterin des Urner Gemeindeverbands. Bild: PD

Sara Fedier-Göldi ist in Schattdorf aufgewachsen, wo sie auch heute mit ihrer Familie wohnt. Die studierte Tourismusfachfrau HF bringt mit Weiterbildungen zur Marketingplanerin sowie Ausbildung zur Sponsoring- und Eventmanagerin eine breite berufliche Erfahrung mit. Durch ihre früheren beruflichen Stationen bei Sandoz, dem SRK Uri und der Urner Kantonalbank sei sie in der Zentralschweiz und im Kanton Uri bestens vernetzt, heisst es im Infoschreiben. Seit zwei Jahren arbeitet Sara Fedier-Göldi als Freelancerin für unterschiedliche Projekte im Kanton Uri sowie als Mandatsleiterin für die Business Help Point Schön & Mattli GmbH. Unter anderem engagiert sie sich derzeit für das Tourismusprojekt TempCamp, den Pop-up-Laden Hit und Hiä von Neues Altdorf oder die Eventorganisation des Klausen-Monument 2022. In ihrer Freizeit wirkte sie bei der Theatergruppe Eigägwächs mit und ist seit Jahren in der Tourismuskommission Schattdorf aktiv.

Sara Fedier-Göldi freut sich auf die neue berufliche Herausforderung. «Der Urner Gemeindeverband ist eine wichtige Grösse», gibt sie sich überzeugt. «Auf Gemeindeebene gibt es viele Zuständigkeitsbereiche.» Der bisherige Geschäftsstellenleiter Elias Bricker wird bis Ende Oktober für den Gemeindeverband tätig sein. Sara Fedier-Göldi tritt das Mandat am 1. November an.

Geschäftsstelle bleibt im Working Point in Altdorf

Der Vorstand des Urner Gemeindeverbands hat für Sara Fedier-Göldi einige Vorschusslorbeeren bereit. So zeigt er sich in einem Schreiben an die Gemeinden überzeugt, dass er mit Sara Fedier-Göldi eine «hervorragend qualifizierte Persönlichkeit» gefunden hat, um die Arbeit des Verbands zu Gunsten der Urner Gemeinden zielgerichtet weiterführen zu können. Der Urner Gemeindeverband wird mit seiner Geschäftsstelle weiterhin in den Räumlichkeiten des Working Points an der Dätwylerstrasse 27 in Altdorf präsent sein. Es ändert also weder Postadresse noch E-Mail.