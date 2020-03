Kanton Uri schafft Personalpool fürs Gesundheitswesen Gesucht werden Helferinnen und Helfer im medizinischen Bereich. 24.03.2020, 09.33 Uhr

Personen mit einem medizinischen Hintergrund werden gesucht. Bild: Stephen Brashear / EPA

(zf) «Die Urner Bevölkerung und auch das Urner Gesundheitswesen stehen in den kommenden Wochen vor noch nie da gewesenen Herausforderungen», schreibt der Kantonale Führungsstab in einer Mitteilung. Er sucht deshalb Personen im medizinischen Bereich. Um die Urner Gesundheitsversorgung zu stärken, schafft der Kanton einen Personalpool mit Freiwilligen. Gefragt sind Personen mit einem medizinischen Hintergrund. Aus dem gemeinsamen Personalpool sollen Gesundheitseinrichtungen (Spital, Pflegeheime, Spitex etc.) unterstützt werden.

Mitglieder des Personalpools werden bei Bedarf für Einsätze angefragt und mit einem pauschalen Stundensatz je nach Institution und Funktion entlöhnt. Für einen Einsatz infrage kommen gesunde Personen unter 65 Jahren, die keiner Risikogruppe angehören, einen medizinischen Hintergrund haben (z.B. Fachpersonen aus der Pflege, Samariter, Betreuer und Betreuerinnen), aber aktuell einen anderen Beruf ausüben, sowie Studierende der Medizin und weitere.

Wer sich einen solchen Einsatz vorstellen kann, kann seine Daten in diesem Onlineformular angeben. Alternativ kann die Meldung auch per Mail an afg@ur.ch erfolgen.