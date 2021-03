Kanton Uri Schneetourenbus fährt die Skifahrer bald wieder ins Meiental Ab dem 13. März ist es an Wochenenden und Feiertagen auch ohne Auto möglich, zu beliebten Startpunkten für Skitouren zu gelangen. 10.03.2021, 11.01 Uhr

Schneeschuhwandern von den Eggbergen über Hühneregg im Schächental. Bild: Christian Perret

(jb)

Der sogenannte Schneetourenbus, der Tourenbegeisterte an den Berg bringen soll, ist ein Verkehrsangebot, das mit regionalen Angeboten das ÖV-Netz ergänzt und somit Gebiete erschliesst. So soll das Projekt, welches vor drei Jahren initiiert wurde, zu einer Verbesserung der Ökobilanz von Schneetouren beitragen. Der Schneetourenbus ins Meiental fährt nach einer covidbedingten Unterbrechung an allen Wochenenden und Feiertagen vom 13. März bis am 25. April, sofern Reservationen vorliegen. Es besteht Anschluss vom/auf den Bus ab Altdorf. Die Passagiere können aber auch direkt ab/nach Andermatt oder Göschenen reisen.

Dieser Bus steht ab dem 13. März wieder im Einsatz. Bild: PD

Folgende Höhepunkte werden vom Bus angefahren: Gross Spannort

Stucklistock

Grassen.

Eine Fahrt zu einem der Höhepunkte kostet 18 Franken und dauert eine gute halbe Stunde.

Kari Stadler, Hüttenwart der Sustlihütte, findet den Bus eine gute Sache. In der Mitteilung wird er wie folgt zitiert: «Für Tourengänger, die nach einer Überschreitung bei uns ankommen oder eine solche planen, ist der Bus eine grosse Erleichterung. Und weil im Winter die Sustenpassstrasse die einzige Parkiermöglichkeit ist, sind wir froh um alle Hüttengäste, die mit dem öffentlichen Verkehr anreisen.»

Bus fährt nur, wenn mehrere Personen reserviert haben

Das Konzept sieht vor, dass nur Fahrten durchgeführt werden, für die es Nachfrage gibt, denn nur so kann die Umwelt tatsächlich geschont werden. Die einzelnen Kurse auf dem Schneetourenbus-Internetportal müssen reserviert werden. Für jede Strecke ist eine Mindestzahl an Fahrgästen definiert, damit eine Fahrt durchgeführt werden kann (je nach Strecke 2 bis 6 Personen). Wenn die Mindestzahl noch nicht erreicht ist, leuchtet die Farbe Orange. Mit neuen Reservationen schaltet die Ampel auf Grün. Bei der Reservation sowie bei allen Statusänderungen im System erhalten die Interessierten automatisch eine Bestätigungsmail.

Weitere Informationen zum Schneetourenbus und die Möglichkeit, Fahrten zu reservieren, gibt es hier.