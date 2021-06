1-to-1-Computing: Urner Schüler sollen eigenes Gerät erhalten

Kanton Uri Schüler ab der 5. Primarklasse sollen ihren eigenen Computer erhalten – jetzt startet die Vernehmlassung Der Erziehungsrat will die Volksschule in Uri für den digitalen Wandel fit trimmen. Zu Beginn des Schuljahrs 2022/2023 soll das «1-to-1-Computing» eingeführt werden. 21.06.2021, 13.25 Uhr

(pd/RIN) Die Urner Volksschule soll sich im Rahmen der kantonalen Digitalisierungsstrategie richtungsweisend zu einer Schule in der Digitalkultur entwickeln können. Mit Blick darauf hat der Erziehungsrat Anfang Jahr einen umfassenden Projektauftrag beschlossen. Als Jahresziel hatte er festgelegt, dass zunächst die bestehenden ICT-Richtlinien für die Volksschule revidiert werden sollen. Das Ziel dabei ist, dass ab dem Schuljahr 2022/2023 alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primarklasse ein persönliches, mobiles, internetfähiges Gerät als Lernmittel erhalten («1-to-1-Computing»). Dies gibt die Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) in einer Mitteilung bekannt.

Ab dem Schuljahr 2022/2023 sollen die Schüler ein persönliches, mobiles Gerät als Lernmittel erhalten. Bild: Luzerner Zeitung/ Nadia Schärli

Die blosse Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit persönlichen digitalen Geräten genüge indes nicht, damit die Schule sich im digitalen Wandel wirkungsvoll weiterentwickeln kann. Daher sei es unerlässlich, auch der Unterstützung durch den pädagogischen Support die nötige Beachtung zu schenken. Aus diesem Grund ist dieser Support ebenfalls Teil der revidierten ICT-Richtlinien, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Er wird in der Anfangszeit der Einführung von «1-to-1-Computing» eine entscheidende Rolle im Rahmen der Schulentwicklung spielen.

Auch in die Weiterbildung der Lehrpersonen wird gesetzt

Darüber hinaus kommt der Weiterbildung sämtlicher Lehrpersonen eine sehr grosse Bedeutung zu, zumal die Lehrerinnen und Lehrer den Weg zur Schule in der Digitalkultur umsetzen. Aus diesem Grund hat der Erziehungsrat in seinem Projektauftrag beschlossen, dass nebst der Infrastrukturentwicklung auch die Unterrichts-, Organisations-, Personal- und Kooperationsentwicklung in der Volksschule voranzutreiben ist.

Den Entwurf für die revidierten ICT-Richtlinien für die Volksschule hat der Erziehungsrat am 28. April zustimmend zur Kenntnis genommen; gleichzeitig beauftragte er das Amt für Volksschulen, die Unterlagen für die Vernehmlassung zu erstellen. Diese gab der Erziehungsrat am 2. Juni frei. Nun hat die Bildungs- und Kulturdirektion im Auftrag des Erziehungsrats die Vernehmlassung gestartet. Sie dauert bis am 31. August. Danach wird die BKD die Stellungnahmen auswerten, damit der Erziehungsrat anschliessend über die Details zur Einführung des «1-to-1-Computings» beschliessen kann.

Die Vernehmlassungsunterlagen sind auf der Website des Kantons Uri verfügbar: www.ur.ch > Aktuelles > Vernehmlassungen.