Urner Schulen können die meisten Lehrer-Ausfälle kompensieren

Kanton Uri Schulen können die meisten Ausfälle von positiv getesteten Lehrpersonen kompensieren Lehrpersonen stehen in vielen Kantonen nicht im Überfluss zur Verfügung. Wenn die Vorhandenen dann noch in Isolation sind, kann es schnell einmal knapp werden bei den Schulen. So bewältigt der Kanton Uri das Problem. Manuel Kaufmann 16.02.2022, 15.46 Uhr

Wer unterrichtet die Schülerinnen und Schüler, wenn an einer Schule mehrere Lehrpersonen gleichzeitig ausfallen? In normalen Jahren kann man in so einer Situation wohl von einem unglücklichen Zufall sprechen. Doch während der letzten knapp zwei Jahre war es durchaus möglich, dass sich mehrere Lehrpersonen gleichzeitig in Isolation oder in Quarantäne befanden und so ihrer Tätigkeit – sofern sich die Schule nicht im Online-Modus befand – nicht nachgehen konnten. Seit dem Aufkommen der ansteckenderen Omikron-Variante ist die Wahrscheinlichkeit nochmals gestiegen, dass bei den Reihentests an den Schulen mehrere positive Fälle bei der Lehrerschaft gefunden wurden.

Der sich in der Deutschschweiz abzeichnende Lehrpersonenmangel macht sich auch in Uri bemerkbar. Bild: Kristina Gysi (Amsteg, 16. August 2021)

Nicht erst seit Anbruch der Pandemie beklagen Kantone einen zunehmenden Lehrermangel. Auch der Kanton Uri wird davon nicht vollständig verschont. In einer Medienmitteilung vom 13. August vergangenen Jahres schrieb der Kanton zum Schulstart zwar, dass fast alle Stellen für das neue Schuljahr besetzt werden konnten und dass sich die Stellenbesetzung laut den Aussagen der Schulleitenden im Kindergarten sowie in der Primarschule mehrheitlich einfach gestalte. Der Kanton wies aber auch darauf hin, dass auf der Oberstufe und bei der schulischen Heilpädagogik die Suche nach adäquat ausgebildeten Lehrpersonen jedes Jahr schwieriger werde. Der sich in der Deutschschweiz abzeichnende Lehrpersonenmangel macht sich vereinzelt auch in Uri bemerkbar, heisst es in der Medienmitteilung.

Heilpädagoginnen, Studenten oder ein Politiker springen ein

Wie schaut also Situation an den Urner Schulen in einer Zeit aus, in der sich viele Menschen in Isolation befinden? «Seit der Aufhebung der Quarantänepflicht und der Verkürzung der Isolation hat sich die Situation eher entschärft», sagt David Zurfluh, Vorsteher des Amtes für Volksschulen. Zwar fallen immer noch Lehrpersonen aus, in den allermeisten Fällen habe man aber genügend Personal, um die Ausfälle kompensieren zu können. Stellvertretend springen dann etwa andere Lehrpersonen, schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen oder auch Studierende ein. «Im Notfall musste auch vereinzelt auf Onlineunterricht umgestellt werden», so David Zurfluh.

Auch ehemalige Lehrpersonen wurden offenbar zeitweise um Hilfe gebeten. So sprang beispielsweise der Altdorfer Mitte-Nationalrat und ausgebildete Primarlehrer Simon Stadler Ende Januar kurzfristig als Aushilfslehrer an der Kreisschule Seedorf ein. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte Stadler: «In letzter Zeit hat das Telefon bei mir öfters geklingelt, weil Lehrpersonen in Quarantäne oder Isolation mussten. Ich hätte an mehreren Schulen gleichzeitig aushelfen können.»