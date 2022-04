Botschafter Jean-Claude Meyer aus Luxemburg an der Kanti Altdorf

Kanton Uri Botschafter von Luxemburg besucht die Kanti in Altdorf Botschafter Jean-Claude Meyer und Konsul Miguel Traqueia sprachen mit den Schülerinnen und Schülern der Kanti in Altdorf über die Rolle von Luxemburg in der Europäischen Union. Manuel Kaufmann 05.04.2022, 17.57 Uhr

Die Kanti in Altdorf erhielt am Dienstag Besuch von Botschafter Jean-Claude Meyer und Konsul Miguel Traqueia aus Luxemburg. In ihren Vorträgen erklärten sie, wie es zum EU-Beitritt von Luxemburg kam, welche Rolle das Land in der EU einnimmt und welche Erfahrungen es mit der EU gemacht hat. Auch über die persönlichen Erfahrungen und Aufgaben als Botschafter sprach Jean-Claude Meyer mit den Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klassen.