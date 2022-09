Sieben Pflegehelferinnen des SRK haben ihr Zertifikat erhalten

Kanton Uri Sieben Pflegehelferinnen haben ihr Zertifikat erhalten Der Urner Kantonalverband des Schweizerischen Roten Kreuzes hat sieben Absolventinnen ihr Diplom überreicht. 16.09.2022, 19.16 Uhr

Sie haben den Kurs erfolgreich abgeschlossen und ihr Zertifikat erhalten. Bild: PD

Sieben Absolventinnen haben erfolgreich den Lehrgang zur Pflegehelferin des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) abgeschlossen. In einer schlichten Feier wurde den erfolgreichen Absolventinnen das Zertifikat Pflegehelferin SRK übergeben, teilt das SRK mit. Um das Zertifikat zu erlangen, werden nebst 120 Stunden theoretischen Unterrichts mit einer summativen Lernkontrolle ein 15-tägiges Praktikum in einem Alters- und Pflegeheim oder der Spitex verlangt.

Nun sind die Frauen für die Grundpflege und Begleitung von kranken, behinderten oder betagten Menschen, aber auch Familienangehörigen oder Nachbarn geschult. In Alters- und Pflegeheimen sowie in der Spitex unterstützen Pflegehelferinnen das ausgebildete Pflegefachpersonal in der Pflege, Gesundheitsförderung und Teamzusammenarbeit. Im Entlastungsdienst Rotkreuz-Kantonalverbands Uri unterstützen Pflegehelferinnen die betreuenden und pflegenden Angehörigen zu Hause.

Den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen haben: Alessandri Tanja, Grütter Andrea, Mattli Mena, Mosquera Cárdenas Darly Julieth, Odermatt Esther, Sugan Yashica und Ziegler-Kieliger Rosmarie. (cn)