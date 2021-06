Kanton Uri So soll der Berufseinstieg für Lehrpersonen erleichtert werden Nach dem Studium ins Leben als Lehrer zu finden, ist für viele schwierig. Auch hängen viele Lehrerinnen und Lehrer ihren Beruf nach einigen Jahren an den Nagel. Dies möchte der Urner Erziehungsrat in Zusammenarbeit mit der PH Schwyz nun ändern. Chiara Z'Graggen 27.06.2021, 10.23 Uhr

Was holprig startet, kommt selten gut. Vor allem, wenn der Start eine neue Lebensphase einläutet. Dies gilt auch für neu ausgebildete Lehrpersonen. Der Urner Erziehungsrat schreibt in einer Mitteilung, dass der Berufseinstieg eine anspruchsvolle Phase im Leben der frischen Lehrerinnen und Lehrer darstellt. Der Erziehungsrat ist aber der Ansicht, dass der Berufseinstieg die Grundlage für eine nachhaltig erfolgreiche Berufsausübung legt und gleichzeitig mit grossen Herausforderungen verknüpft ist.

Vor diesem Hintergrund beteiligt sich das Amt für Volksschulen seit Ende 2019 an einem kantonsübergreifenden Projekt zur Neukonzeption der Berufseinführung von Volksschullehrpersonen der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ). Ergebnis der Projektarbeit, bei dem auch Vertretungen der Lehrpersonen und Schulleitungen des Kantons Uri mitwirkten, war der Bericht «Grundlagen zur Neukonzeption der Berufseinführung (BEF) von Volksschullehrpersonen in den Kantonen Schwyz, Glarus und Uri». Basierend auf diesem Bericht erarbeitete das Amt für Volksschulen im Auftrag des Erziehungsrats eine Vorlage für die Vernehmlassung; die Vorlage zielt darauf ab, dass Neulehrpersonen bei der Bewältigung des Berufseinstiegs unter den sich immer wieder verändernden Anforderungen noch gezielter und systematischer begleitet und unterstützt werden können. Dadurch soll unter anderem die relativ hohe Fluktuation nach nur wenigen Jahren im Lehrberuf sinken, was sich wiederum positiv auf die Qualitätsentwicklung der Schulen auswirkt.

Neues Konzept soll Lasten von den Schultern nehmen

Den Grundlagen zur Neukonzeption von Volksschullehrpersonen in den Kantonen Schwyz, Glarus und Uri ist zu entnehmen, welche drei Schwerpunkte die Projektgruppe abgeleitet hat. Einerseits sollen Neulehrpersonen bei der Bewältigung des Berufseinstiegs und den gestiegenen Anforderungen am Beruf gezielt begleitet und unterstützt werden. Andererseits soll die Professionalisierung gestärkt werden: Die Projektgruppe ist der Ansicht, dass gerade wegen der gestiegenen Ansprüche und schnellen Änderungen ein systematisches und lebenslanges Lernen und die Verknüpfung von Berufserfahrung und Weiterbildung erforderlich ist. Dies kann etwa durch eine gezielte Reflexion in der Supervision erreicht werden.

Darüber hinaus beschäftigt sich der Bericht damit, dass viele Lehrpersonen bereits nach fünf Jahren ihren Beruf an den Nagel hängen. Entwicklungs- und Laufbahnperspektiven sowie eine systematische Personalentwicklung soll Abhilfe schaffen. Es sei wichtig, dass Spezialisierungsmöglichkeiten bereits in der Berufseinführungsphase klar aufgezeigt und angeboten werden.

Szenario drei könnte fast doppelt so teuer werden

Für die Neukonzeption der Berufseinführung ist gemäss aktuellen Berechnungen von einmaligen Projektkosten von rund 40'000 Franken auszugehen. Zudem verursachen die verschiedenen Szenarien unterschiedlich hohe wiederkehrende Kosten, etwa Personalkosten. Die Berechnungen basieren auf der Annahme, dass sich die drei Kantone auf weitgehend gleiche Modelle einigen und dadurch die Auslastungen der Angebote verbessert werden können. Die Kosten für die Entwicklung des Konzepts trägt die PHSZ.

Das Konzept wird gegen Ende Jahr beraten

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus der Vernehmlassung legte der Erziehungsrat in der Sitzung vom 2. Juni das weitere Vorgehen fest. Er beauftragte das Amt für Volksschulen, auf der Grundlage der vorliegenden Neukonzeption ein angepasstes Konzept zur Berufseinführung von Volksschullehrpersonen für den Kanton Uri zu erarbeiten. Schwergewichtig in dieses Konzept einfliessen sollen jene Aspekte, die gemäss der durchgeführten Vernehmlassung eine hohe Akzeptanz haben: die Stärkung der bestehenden Junglehrerberatung, die Professionalisierung des Mentoratsangebots und die freiwillige Weiterbildung zur Unterstützung des Berufseinstiegs.

Der Erziehungsrat wird vermutlich noch vor Ende Jahr das Konzept beraten und über dessen Umsetzung beschliessen können. «Wir sind überzeugt, dass wir nicht zuletzt dank der wertvollen Rückmeldungen aus der Vernehmlassung unsere bewährten Instrumente weiterhin pflegen können und das Verbesserungspotenzial – wo vorhanden – ausschöpfen werden», sagt Regierungsrat Beat Jörg, Präsident des Erziehungsrats. «Davon profitiert die Schule als Ganzes.»