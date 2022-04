Kanton Uri So werden aus «Gotthard-Zandern» schonend produzierte Fischfilets Seit neuem kann der «Gotthard-Zander» der Basis 57 in Erstfeld direkt von Privatpersonen gekauft werden. Unternehmensziel ist, wöchentlich 3500 Fische zu verkaufen – derzeit sind es rund 500 pro Woche. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Durch die verschlossene Tür einer ehemaligen Metzgerei in Schattdorf dringt heiteres Gelächter – obwohl die Menschen dahinter keinen «Schoggi-Job» haben. Den ganzen Tag verbringen sie stehend in einem feuchtkalten Raum und verarbeiten mit immerzu nassen Händen Zander für Zander. Dass ihnen dabei ab und an einige Fischschuppen ins Gesicht spicken, ist üblich. Die gute Laune lassen sie sich deswegen aber nicht nehmen.

Mit diesem Gerät werden die Schuppen der Fische abgeschabt. Bild: Kristina Gysi (Schattdorf, 30. März 2022)

Sind die Schuppen entfernt, wird der Zander filetiert. Bild: Kristina Gysi (Schattdorf, 30. März 2022)

Eigentlich sollten die Fische der Zanderzucht in Erstfeld in deren Räumlichkeiten der Basis 57 verarbeitet werden. Da das Projekt coronabedingt jedoch etwas in Rückstand geraten ist, hat sich das Unternehmen zwischenzeitlich in der alten Schattdorfer Metzgerei eingemietet. «So finden wir heraus, welche Tische, Instrumente und Geräte wir brauchen, wenn die Verarbeitungsstätte schliesslich ebenfalls nach Erstfeld verlegt wird», erklärt Thomas Gisler, Geschäftsführer der Basis 57.

Thomas Gisler, Geschäftsführer der Zanderzucht in der Basis 57. Bild: Kristina Gysi (Schattdorf, 30. März 2022)

Seit wenigen Tagen ist der Verkauf des «Gotthard-Zanders» für Privatpersonen angelaufen. Zuvor war dieser lediglich für andere Händler und lokale Gastronomiebetriebe erhältlich. Das Ziel des Unternehmens ist es, dereinst rund 3500 Fische wöchentlich zu verkaufen. Im Moment sei man bei rund 500 Fischen pro Woche. «Die Produktion wird nun kontinuierlich hochgefahren», so Gisler.

Wasser wird täglich aufbereitet und wiederverwendet

Gezüchtet werden die Tiere in einer Halle mit 18 verschiedenen Becken, sortiert sind sie nach Grösse. Die Mitarbeitenden tragen in diesem Teil der Produktionsstätte Stirnlampen, denn hier gibt es kaum Licht: Der Zander mag es dunkel.

Im Dunkeln: die 18 Zuchtbecken in der Halle. Bild: Anian Heierli (Erstfeld, 21. September 2021)

Gisler leuchtet kurz in eines der Becken, um die Fische zu zeigen, doch je kleiner sie sind, desto schneller verschwinden sie in der Tiefe des Gotthardwassers. Dieses tritt aus dem Nordportal des Gotthard-Basistunnels aus und wird mit bereits rund 14 Grad Celsius aus dem Berg ins System der Fischzucht eingespeist.

Das Wasser für die Fischzucht stammt aus dem Gotthard. Bei Austritt aus dem Berg hat es bereits eine Temperatur von rund 14 Grad Celsius. Bild: Kristina Gysi (Erstfeld, 30. März 2022)

Damit kann einiges an Energie gespart werden, denn nun muss es nur noch etwas mehr erwärmt werden, auf 21 Grad. 98 Prozent des täglichen Wasserbedarfs werden aufbereitet und wiederverwendet. So dauert es rund eine Woche, bis das gesamte Wasser im System einmal ausgetauscht ist.

Wenn die Fische nach etwa 15 Monaten ein Gewicht von rund 900 Gramm erreicht haben, werden sie mittels Röhre in ein anderes Becken gepumpt. Dort verweilen die Zander sieben weitere Tage in kühlem Wasser, wobei die Körperfunktionen auf ein Minimum reduziert werden. Die Tiere bewegen sich langsam oder gar nicht. «Sie sollen vor der Tötung nicht gestresst, sondern möglichst gelassen und ruhig sein», erklärt Gisler. Um die akzeptabelste Tötungsmethode zu finden, seien Tierschutzorganisationen und eine Tierärztin zur Beratung hinzugezogen worden, betont er. «Die Fische werden mit einem ersten Stromschlag betäubt», so Gisler.

«Das ist wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel mit sofortiger Wirkung.»

Ein zweiter Schlag tötet die Zander schliesslich. Dies ist laut Tierschützenden die artgerechteste Methode.

Für die Fischverarbeitung muss man gemacht sein

Zweimal die Woche, montags und mittwochs, wird ein Teil der rund 200’000 Zuchtfische getötet. Der anschliessende Kiemenschnitt gehört nicht zum Tötungsprozess, sondern dient dem Ausbluten des Fisches, um eine «einheitlich weisse Filetqualität zu erzeugen», so Gisler. Anschliessend werden die Zander nach Schattdorf in die Metzgerei gefahren, in deren feuchtkaltem Raum die heitere Truppe entschuppender, ausnehmender und filetierender Menschen ihre Arbeit verrichtet. Gisler weiss:

«Die Kälte, die Nässe, und ein Lebewesen zu einem Lebensmittel zu verarbeiten, ist nicht für jeden etwas.»

Die Menschen, die hier arbeiten, kommen aus den verschiedensten Berufssparten. So gibt es etwa einen Metzger und einen Koch sowie eine Hausfrau, die bereits damit vertraut ist, mit Küchenmessern zu hantieren. Es werden Schuppen entfernt und Innereien ausgenommen. Regelmässig spritzt Wasser in alle Richtungen, wenn ein Fisch ausgewaschen wird, oder es tropft von den Tischrändern.

So wird der Fisch zu Filets: Wir haben den Angestellten der Zanderzucht bei der Verarbeitung der Fische über die Schulter geschaut. Video: Kristina Gysi (Schattdorf, 30. März 2022)

Besonders auffällig: Erst hier, in der letzten Station der Fischverarbeitung, macht sich etwas wie ein Fischgeruch bemerkbar – wenn auch nur sehr dezent. Dieser war zuvor weder in der dunklen Halle noch im Raum mit dem «Hälterungsbecken» – in dem die Tiere getötet werden – auffällig.

Nachdem die Fische zu Filets verarbeitet sind, lagern sie eine weitere Nacht in der Kühle und werden schliesslich zurück zur Basis 57 transportiert. Dort stehen sie nun auch für Privatkunden zum Verkauf bereit: Wer Fisch bestellt hat, kann diesen an zwei Nachmittagen die Woche, mittwochs und freitags, in Erstfeld abholen. «Wir produzieren auf Bestellung, um möglichst keinen Überschuss zu haben», sagt Gisler. Denn die Nachhaltigkeit ende nicht bei der Nutzung und Wiederaufbereitung des Gotthardwassers, sondern sei auch Teil des Vertriebs der Fischfilets.

Und so sehen die Filets des «Gotthard-Zanders» im Verkauf aus. Bild: Kristina Gysi (Erstfeld, 30. März 2022)

