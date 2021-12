So will der Urner Regierungsrat die Heilpädagogik fördern

Kanton Uri So will der Regierungsrat dem Mangel an Sonderpädagogen entgegenwirken Die Sonder- oder Heilpädagogik soll Schulkinder mit Beeinträchtigung fördern. In Uri sind die unterrichtenden Personen nicht alle mit einem Master ausgestattet. Der Kanton setze jedoch Anreize, damit sich mehr Lehrende dafür entscheiden. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 29.12.2021, 15.50 Uhr

In Uri sind sie nicht ganz ausreichend vorhanden: Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, die Schulkinder mit besonderem Förderbedarf unterrichten. Landrätin Jolanda Joos (SP, Bürglen) – zugleich Präsidentin des Berufsverbands der Heil- und Sonderpädagogik Schweiz – sorgt sich daher um die Qualität dieser «integrierten Sonderschulung» im Kanton, mit der Kinder mit Beeinträchtigung in Regelklassen unterrichtet werden.

Jolanda Joos, SP-Landrätin aus Bürglen. Bild: PD

Manchmal sei es aufgrund der personellen Situation unumgänglich, dass auch Lehrpersonen ohne Masterabschluss in sogenannter «schulischer Heilpädagogik» Lektionen im Bereich der integrativen Sonderschulung übernehmen, schreibt der Regierungsrat nun in seiner Antwort auf eine entsprechende Interpellation von Joos. «Das entspricht nicht einer Ideallösung, ist aber bedeutend besser als der Einsatz von Lehrpersonen ohne jegliche Zusatzausbildung in Heilpädagogik.»

Obwohl diese Lehrpersonen zwar keinen Master in schulischer Heilpädagogik haben, ist es ihnen möglich, eine befristete Lehrbewilligung für diesen Bereich für maximal ein Jahr zu erhalten. Dabei müssen sie jedoch von einer ausgebildeten Person begleitet werden. Wer sich zudem in der Ausbildung zum Master befindet, kann für die Dauer seiner Ausbildung eine befristete Lehrbewilligung erhalten. Lehrende mit einer Weiterbildung in diesem Bereich – diese dauern maximal etwa halb so lange wie der Masterstudiengang – können ebenfalls befristet in der Sonderpädagogik zum Lehren kommen, maximal fünf Jahre lang.

«Sehr gut» im Vergleich mit anderen Zentralschweizer Kantonen

Zähle man alle Lektionen zusammen, die von Lehrpersonen mit Aus- oder Weiterbildung – oder Leuten auf dem Weg dazu – abgehalten werden, würde diese Gruppe im aktuellen Schuljahr 95 Prozent der rund 1000 Lektionen in der Sonderpädagogik abhalten. Im Schuljahr davor seien es 86 Prozent gewesen, in den drei Jahren davor schwankte der Wert zwischen 82 und 90 Prozent. «Mit dem aktuellen Wert steht der Kanton Uri im Vergleich mit den Zentralschweizer Kantonen sehr gut da», schreibt der Regierungsrat dazu. Das zeige eine noch nicht veröffentlichte Dissertation des Fachleiters Berufsstudien der Pädagogischen Hochschule Luzern. Insbesondere bei der Altersstruktur der Sonderpädagogen schneide Uri besser ab als andere Kantone.

Darüber hinaus gebe es im Kanton Uri einen «ausserordentlich hohen Anteil» an Lehrpersonen, die sich in Ausbildung befinden. «Wie sich die Lage weiterentwickelt, ist Gegenstand des fortlaufenden Monitorings zum Ausbildungsstand der Lehrpersonen im Bereich der Sonderpädagogik.»

Kanton will sich für ausreichend Ausbildungsplätze einsetzen

Auch wenn die aktuellen Zahlen durchaus positiv stimmen würden, würden sich der Regierungsrat und auch der Urner Erziehungsrat weiterhin für eine hohe Qualität im Bereich der Sonderpädagogik einsetzen, «damit alle Schülerinnen und Schüler eine kompetente Förderung und Unterstützung erhalten». Der Erziehungsrat wolle dafür sorgen, dass im Kanton Uri weiterhin alle Lehrpersonen angemessene und attraktive Rahmenbedingungen erhalten.

Bei der Rekrutierung von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen komme aber auch den Schulen und insbesondere den Schulleitenden eine entscheidende Rolle zu, so der Regierungsrat weiter. «Sie stellen am schnellsten fest, wenn an einer Schule die Ressourcen in der schulischen Heilpädagogik knapp werden.» Weiter werde sich der Kanton Uri auch auf politischer Ebene dafür einsetzen, dass an den Hochschulen genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen.

Befristete Lehrbewilligung soll Anreiz schaffen

Mit der Möglichkeit, weitergebildete Lehrpersonen im Sonderpädagogikbereich für fünf Jahre eine befristete Bewilligung zu geben, schaffe man zudem einen Anreiz, auch den Master auf diesem Gebiet zu absolvieren, schreibt der Regierungsrat weiter. Damit beantwortet er eine entsprechende Frage, die Joos in ihrem Vorstoss stellte. Eine Lehrperson habe so mehr Zeit, sich in das Thema einzuarbeiten. «Und sie kann so besser einschätzen, ob sie tatsächlich ein entsprechendes Studium beginnen möchte.»

