Urner Maturand plant nachhaltige Berghütte

Kollegium Uri Solarpanels, ein Lichtschacht und recyceltes Holz: Urner Schüler plant nachhaltige Berghütte Jovin Senn aus Schattdorf ist einer von 58 Gymnasiasten, die dieses Jahr ihre Maturaarbeit präsentiert haben. Für ihn ist das Basteln eine grosse Leidenschaft. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zukunft hat drei grosse Trends, sagt man: Gesundheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit! Was liegt also näher für einen Hobby-Bastler als die Idee, bei der Maturaarbeit das Modell einer nachhaltigen Berghütte zu bauen? Genau dies hat Jovin Senn aus Schattdorf getan. Stolz präsentiert der 18-Jährige das Ergebnis seiner rund hundertstündigen Arbeit in der Bibliothek der Kantonalen Mittelschule Uri. Zu sehen sind drei kleinere Häuschen, ein Holzhaus, ein Holzsteinhaus und ein Steinhaus, alle traditionellen Stils, die sich liebevoll um ein Hauptgebäude aus Beton gruppieren. Das Hauptgebäude sticht mit drei Armen aus einem Berg hervor. Hinter dem Modell steckt viel Pröbeln und Denkarbeit.

Jovin Senn hat als Maturaarbeit das Modell einer nachhaltigen Berghütte erstellt. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 22. November 2021)

«Die Grundidee war es, eine Oase in den Bergen zu schaffen mit den Anforderungen ‹Aktivität›, zum Beispiel Klettern, ‹Natur›, ‹Treffpunkt›, ‹Entspannung› und eben ‹Nachhaltigkeit›», berichtet Jovin. Um diese Anforderungen herum wurde das Modellprojekt geplant. Beim Holzhaus und dem Steinholzhaus soll es sich gemäss seiner Planung um bestehende Häuser handeln, die man renoviert hat. «So wird die Natur weniger zerstört.» Zum Einsatz würde beim Bau recyceltes Holz kommen, also Holz aus alten Ställen oder vergleichbaren Bauten in den Bergen. Für das Modell hat er die Materialien, also Stein und Holz, im Garten oder im Wald gesammelt. Die Zusammensetzung des Modells gestaltete sich als schwierig. «Es erforderte viel Fingerspitzengefühl», so Jovin. Solche traditionellen Häuser aus Stein, wie man sie im Modell sieht, hat er bereits im Tessin gesichtet.

Gips eignet sich besser als Montageschaum

Ausgerechnet nicht aus Stein ist hingegen der Fels, der auf dem Modell zu sehen ist. «Den Fels wollte ich erst aus Montageschaum herstellen. Doch damit lassen sich die Strukturen nicht so toll nachahmen, wie ich mir das vorgestellt habe», sagt er. Deshalb probierte er es mit Gips und das hat geklappt. Er sagt:

«Das Gipsen habe ich mir mit Hilfe von Youtube-Videos selber beigebracht.»

Im Modell steckt viel Liebe zum Detail. Für das Hauptgebäude orientierte er sich an einem Referenzprojekt, das James-Bond-Museum im österreichischen Sölden. Ein wichtiges Thema für jedes Gebäude ist das Licht, das natürlich oder künstlich in die Räume gleiten kann. «Der Lichtschacht in der Mitte des Berges versorgt das Hauptgebäude mit Restaurant und Aufenthaltsraum am Tag und bei Sonne mit viel Helligkeit», so Jovin. Ansonsten kommen Solarpanels zum Zug.

Der Aufenthalt in den Bergen soll kein Luxustrip sein

Trotz der vielen Überlegungen gab es an der Präsentation der Maturaarbeit auch kritische Fragen aus dem Publikum, etwa, dass man selbst bei Sturm nach draussen muss, um das Gebäude zu wechseln. Beispielsweise von der Holzhütte, in der man schläft, zu Hauptgebäude mit dem Restaurant. Doch Jovin relativiert: «Im Hochgebirge nimmt man es in Kauf, dass es wüst werden kann. Man muss die Natur so hinnehmen, wie sie ist», sagt er. Sein Projekt solle kein Luxushotel sein.

Die Faszination liegt für Jovin darin, mit seinen Händen Ideen aus seinem Kopf umsetzen zu können. «Das freie Schaffen, die Abwechslung von der Kopfarbeit, das reizt mich», sagt er. Selber geht der 18-Jährige zwar nicht ständig in die Berge. «Aber ich bin gerne dort. Die Ruhe, der Schnee, das gefällt mir sehr», sagt er. Jovin ist seit seiner Kindheit ein begeisterter Bastler, er hat schon eine Vielzahl an Autos, Flugzeugen und Seilbahnen aus Karton und Lego zusammengebaut. So etwa eine zwei Meter lange Airbus A380.

Nach der Matura will er reisen, dann steht die Rekrutenschule an. Eins hat Jovin aber durch seine Maturaarbeit herausgefunden: «Dass ich nicht Architektur studieren will. Ich habe durch die Arbeit am Modell bemerkt, dass es für mich nichts ist auf die längere Dauer. Ich tue es einfach gerne als Hobby», so Jovin. Stattdessen möchte er Betriebswirtschaft studieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen