Urner SP-Landrat setzt sich für Heim- und Pflegekinder ein

Kanton Uri SP-Landrat setzt sich für die Unterstützung ehemaliger Heim- und Pflegekinder ein Adriano Prandi (SP, Altdorf) macht im Landrat auf ehemalige Heim- und Pflegekinder aufmerksam. Mit einer Interpellation möchte er in Erfahrung bringen, ob und wie deren Situation vom Urner Regierungsrat ernst genommen und verbessert wird. Carmen Epp 27.04.2022, 16.00 Uhr

Adriano Prandi (SP, Altdorf) macht sich Sorgen um ehemalige Heim- und Pflegekinder, wie er an der Landratssession vom 27. April ausführte. Werden diese Kinder erwachsen, stünden sie vor einer Reihe von Herausforderungen wie selbstständiges Wohnen, die Übernahme administrativer Aufgaben, den Abschluss der Ausbildung und vieles mehr. Dabei sei die Situation dieser sogenannten «Careleaverinnen und -leaver» unbefriedigend, «da ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen immer noch viel zu oft Steine in den Weg gelegt werden», so Prandi.