Kanton Uri «Spiel ohne Grenzen» lockt 230 Teilnehmende nach Flüelen Das OK des siebten «Spiels ohne Grenzen» schaut auf einen gelungenen, spassigen Samstag im Aschoren in Flüelen zurück. 07.06.2022, 17.41 Uhr

Um Punkt 8 Uhr sind am vergangenen Samstag die ersten Teilnehmer eingetroffen. Sie alle nahmen am diesjährigen «Spiel ohne Grenzen» teil, einer Veranstaltung der Trachtengruppe Flüelen. Es findet alle zwei Jahre statt und musste aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Umso grösser war demzufolge auch die Anzahl der Anmeldungen. 230 Teilnehmende standen neben unzähligen Unterstützern, Fans und Helfern auf dem Platz. Bei strahlendem Sonnenschein starteten die Kinder und Jugendlichen morgens und absolvierten je fünf Spiele. Bei der «Blinden Kuh» suchten die Teilnehmenden in einem Strohbett nach beschrifteten Holzklötzen. Es waren jedoch mehr Klötze drin als nötig und man wollte zudem auch vor dem Zeitlimit fertig sein. Andere haben sich am Karrettenrennen versucht – der Schiebende völlig blind, der in der Karrette Sitzende führt. Dabei zählte jeder Meter.

Das Spiel «Blinde Kuh». Bild: PD

Nach dem Mittagessen starteten dann die Erwachsenen. Acht Spiele warteten im Freien und zwei in der Wipfli-Transporte-Halle darauf, gewonnen zu werden. Die vier Spielenden wurden im Spiel «Fiddlä a Fiddlä» zusammengebunden und mussten durch einen beschwerlichen Hindernisparcours Wasserbecher transportieren. Die für die Zuschauenden unterhaltsame Schwierigkeit: Die Hälfte des Teams musste dabei rückwärts laufen. Unter der heissen Nachmittagssonne versuchten die Spieler ihr Glück, lachten, schwitzten und kühlten sich in den kurzen Pausen zwischen den Spielen im Urnersee ab.

Teilnehmer beim Spiel «Fiddlä a Fiddlä». Bild: PD

«Langlauf Young Boys Unterschächen» holen den Sieg

Damit auch die freiwilligen Spielhelfer zu einer Pause kommen konnten, wurde die Rangverkündigung der Kinder und der Jugendlichen um 16 Uhr abgehalten. In der Kategorie der Kinder hatte das Team The Dream Team mit Lara Müller, Nina Brand und Lina Müller gewonnen. Bei den Jugendlichen machte das Team Langlauf-Jungs Unterschächen mit Nico Briker, Mario Briker und Andrin Kempf das Rennen. Das Team Langlauf Young Boys Unterschächen, bestehend aus Marco Briker, Andrin Näpflin, Andre Arnold und Patrik Arnold, hatte bei den Erwachsenen den hart umkämpften ersten Rang errungen. Das OK dankte den Teilnehmenden, Helfenden und Fans und freut sich nun auf das achte «Spiel ohne Grenzen» in zwei Jahren. (pd/lur)

In der Kategorie der Kinder gewann The Dream Team mit Lara Müller, Nina Brand und Lina Müller. Bild: PD