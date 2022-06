Landrat gönnt dem Urner Spitalpersonal eine Sonderprämie

Kanton Uri Spitalgewinn: Das Personal soll eine einmalige Corona-Prämie erhalten Das Personal des Kantonsspitals Uri hat in der Coronapandemie Ausserordentliches geleistet. Darüber waren sich im Landrat alle einig. Ob und wer vom Gewinn des Spitals profitieren soll, das war hingegen umstritten. Markus Zwyssig 15.06.2022, 16.19 Uhr

Beim Kantonsspital Uri sollen alle von einer Sonderprämie profitieren. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. Januar 2021)

Das Kantonsspital Uri (KSU) hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 770'000 Franken erwirtschaftet. Das Geld würde nun eigentlich je zur Hälfte dem Kanton und dem KSU zugeteilt. Das entspräche je 385'000 Franken. «Aufgrund des grossen Einsatzes aller Beteiligten des KSU während der Covid-19-Pandemie und der Herausforderungen mit dem Neubau will der Regierungsrat als Wertschätzung auf den Gewinnanteil einmalig verzichten», sagte Lea Gisler (CVP/Mitte, Altdorf), Vizepräsidentin der landrätlichen Gesundheitskommission. «Unsere Kommission unterstützt diese Absicht. Sie will aber, dass alle Mitarbeitenden des KSU vom Geld in Form einer einmaligen Sonderprämie profitieren können.»

Unterstützung erhielt sie von der FDP. «Das Geld soll Prämien an alle Mitarbeitenden – vom Lernenden bis zur Ärztin – zu Gute kommen und nicht etwa für ein Betriebsfest verwendet werden», stellte Dori Tarelli (Altdorf) klar. Zudem: «Die Gewinnverteilung soll zu gleichen Teilen, also pro Kopf erfolgen.»

SP ist sich uneins

Intensiv diskutiert worden war auch in der SP/Grüne-Fraktion, wie Eveline Lüönd (Schattdorf) verriet. Es habe sich aber keine einhellige Meinung herauskristallisiert. «Grundsätzlich wünschen wir uns, dass ein möglichst breiter Kreis von den auszuschüttenden Geldern profitiert.» Doch diese Kreise zu ziehen, sei schwierig. Schliesslich sei man in der Tendenz in Richtung Antrag der Gesundheitskommission gelandet. Sie sei nun selber gespannt, wie ihre Kolleginnen und Kollegen abstimmen würden.

Die Prämien für die KSU-Mitarbeitenden habe in der SVP-Fraktion «zu Diskussionen und kritischen Überlegungen geführt», sagte Claudia Brunner (Altdorf). Trotzdem sei eine Mehrheit dafür, den Antrag der Gesundheitskommission zu unterstützen.

Auch die Regierung sei bereit, ihren Antrag zu Gunsten des Antrags der Gesundheitskommission zurückzuziehen, sagte Gesundheitsdirektor Christian Arnold: «Es soll im Kantonsspital Uri eine Auszahlung pro Kopf geben, von der alle in gleichem Umfang profitieren.»

CVP/Mitte wollte den Kreis weiter ziehen

Helen Furrer (Schattdorf) wollte weiter gehen. Namens der CVP/Mitte-Fraktion stellte sie den Antrag, das Geld solle nicht nur dem Kantonsspital, sondern auch weiteren Betrieben im Gesundheitswesen, die mit dem Kanton Leistungsvereinbarungen haben und welche direkte Aufträge zur Pandemiebekämpfung vom Kanton erhalten haben, zugutekommen. Dazu gehören neben dem KSU die Spitex Uri und die Lungenliga Uri. Der Betrag soll als einmalige Sonderprämie an alle Mitarbeitenden dieser Betriebe ausbezahlt werden.

Unterstützung erhielt Furrer von Parteikollege Flavio Gisler (CVP/Mitte, Schattdorf). Das Geld stehe dem Kanton Uri zu. Da sei es nichts als konsequent, dass die Mitarbeitenden aller Institutionen, die eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton haben, profitieren können.

Das Geld einfach mit der Giesskanne zu verteilen, sei eine gefährliche Sache, sagte Thomas Sicher (FDP, Altdorf). Zudem gab er zu bedenken: «Das Spital hat das Geld erwirtschaftet. Das Personal hat einen riesigen Einsatz geleistet.» Daher unterstütze er den Antrag der CVP/Mitte-Fraktion nicht. Zu Beginn der Pandemie sei man auf den Balkon gestanden und habe geklatscht. «Nun müssen wir ein Zeichen setzen.» Auch Ruedy Zgraggen (CVP/Mitte, Attinghausen) unterstützte den Antrag der Gesundheitskommission.

SVP-Landrat will Geld in Kantonskasse lassen

Ganz anders sah dies Hansueli Gisler (SVP, Bürglen). Das Vorgehen der Regierung, Geld zu verteilen, sei inakzeptabel. «Das Geld gehört in die Kantonskasse und nicht einem von vielen betroffenen Betrieben während oder nach der schweren Coronazeit.» Der Landrat müsse für Gerechtigkeit beim Verteilen der Gelder gegenüber allen Steuerzahlern sorgen. Er gönne zwar jedem Angestellten des KSU einen finanziellen Zustupf. In der Coronazeit hätten sie alle einen grossen Beitrag gegenüber der gesamten Bevölkerung geleistet.

Aber: «Etliche ebenfalls betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unserer gesunden Urner KMU-Betriebe haben auch viel auf sich genommen. Sie alle werden nach der wirklich nicht einfachen Coronazeit nicht beschenkt.» Das Geld solle als Zeichen der Gerechtigkeit und Solidarität gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Berufsgattungen in Uri nicht verteilt werden, sondern in der Kantonskasse bleiben.

Klares Resultat bei der Abstimmung

Bei der Abstimmung unterlag der Antrag von CVP/Mitte demjenigen der Gesundheitskommission mit 14 zu 40 Stimmen. Schliesslich sprach sich eine klare Mehrheit dafür aus, dass allen Mitarbeitenden des KSU eine Prämie ausbezahlt wird. Der Antrag der Gesundheitskommission erhielt 50 Stimmen. Der Antrag von Hansueli Gisler, das Geld in der Staatskasse zu belassen, kam hingegen nur auf 2 Stimmen. Zudem gab es 3 Enthaltungen. Die Jahresrechnung des KSU wurde mit 54 Ja-Stimmen (1 Enthaltung) klar gutgeheissen.