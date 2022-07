Urner Sportkeglerverband feiert seine Kantonalmeister

Kanton Uri Sportkeglerverband feiert seine Kantonalmeister An der kantonalen Einzelmeisterschaft verteidigten nur Rudolf Walker und Klemens Arnold ihre Meistertitel. Georg Epp 10.07.2022, 21.55 Uhr

Seit vielen Jahren organisieren die Urner Sportkegler zwei Meisterschaften, die auch in die Waldstätte-Meisterschaft der Verbände Uri, Schwyz, Nid-/Obwalden, Luzern und Zug inte­griert sind. Mit 79 Teilnehmerinnen und Teilnehmern blieb die Beteiligung an den diesjährigen Ausgaben etwas unter den Erwartungen, noch mussten sich diverse Sportkegler wegen Krankheit kurzfristig abmelden. Wegen der Pandemie musste die Meisterschaft, die ursprünglich im Januar vorgesehen war, nach hinten verschoben werden.

Das beste Haupt- oder Doppelmitglied des Urner Sportkeglerverbandes jeder Kategorie wird automatisch Urner Meister. Zwei von ihnen gelang eine erfolgreiche Titelverteidigung, nämlich Verbandspräsident Rudolf Walker aus Bürglen in der Kategorie B1 und Klemens Arnold aus Schattdorf in der Kategorie A2. Rudolf Walker hatte mit Kategoriensieger und Schweizer Meister Marco Wanner, Baldegg, und Gian-Marc Patzen, Lachen, starke Konkurrenz und verpasste den dritten Rang mit 755 Holz nur wegen schlechterer Tiefwürfe. Relativ knapp verpassten hier Robert Baumann, Schattdorf, und Damian Hauser, Altdorf, die Auszeichnung.

Vier Kantonalmeister der Urner Sportkegler (von links): Ferdy Casagrande (AK), Klemens Arnold (A2), Rudolf Walker (B1) und Werner Arnold (B3). Bild: Georg Epp (Altdorf, 5. Juli 2022)

In der Kategorie A2 verpasste Klemens Arnold die Auszeichnung mit Rang 5 und 1387 Holz hinter Sieger Sven Schüpbach, Reinach (1484 Holz), relativ knapp. In der Kategorie A1 feierte Doppelmitglied Martin Slanzi, Alpnach Dorf, den Kategoriensieg und damit den Meistertitel mit genau 1600 Holz vor Ruedi Bleiker, Dietikon, mit 1580 und Stefan Kocsis, Liebisberg Dorf, mit 1754 Holz. Mit guter Leistung von 643 Holz und Rang 5 hinter Kategoriensieger Florian Lussi sicherte sich Werner Arnold die Auszeichnung und den Urner Titel in der Kategorie B3. Das Gleiche gelang auch Ferdy Casagrande, Erstfeld, in der Kategorie Altersklasse mit 396 Holz und Rang 3 hinter Kategoriensieger Martin Immoos, Emmen (422).

Auszeichnung knapp verpasst

In der Kategorie B2 dominierte Hanspeter Gmür die Konkurrenz mit 798 Holz klar. Mit Auszeichnung und Rang 8 mit 678 Holz ging hier der Urner Meistertitel an Doppelmitglied Reiner Wöber, Hünenberg See, mit 692 Holz. Sehr knapp verpasste Eduard Baumann, Altdorf, die Auszeichnung mit 686 Holz. Schliesslich meisterte Paul Gisler, Altdorf, das kleine Feld der Gäste mit 320 Holz vor Josef Baumann, Schattdorf, mit 314 Holz. Als zweite Meisterschaft organisieren die Urner Sportkegler die Senioren-Meisterschaft vom 9. bis 17. September im Restaurant Albert in Erstfeld.