Neues Rollstuhlfahrzeug ist im Einsatz fürs SRK Uri

Kanton Uri SRK Uri ist mit neuem Rollstuhlfahrzeug im Einsatz Der Urner Kantonalverband des Schweizerischen Roten Kreuzes ist mit einem neuen Rollstuhlfahrzeug unterwegs. 05.01.2022, 16.40 Uhr

Von links: Silvia Walker, Einsatzleitung Fahrdienst SRK Uri, Roger Luzzani, Garage Luzzani, Marika Aschwanden, Geschäftsleiterin SRK Uri und Marzio Medici, Präsident SRK Uri. Bild: PD

Mit frischem Elan und einem neuen Rollstuhlfahrzeug startet der Urner Kantonalverband des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK Uri) ins Jahr 2022. Seit rund zehn Jahren bietet das SRK Uri Fahrten mit einem eigenen Rollstuhlfahrzeug an.

«Das bisherige Auto ist mittlerweile in die Jahre gekommen und musste reparaturbedingt ersetzt werden», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. «Glücklicherweise konnte mit Hilfe der Garage Luzzani in Schattdorf rasch Ersatz gefunden werden.» Die Finanzierung des neuen Fahrzeuges habe mit grosszügiger Unterstützung der Stiftung Lindenhof sichergestellt werden können, womit das SRK Uri nur noch wenig an Eigenmitteln habe beisteuern müssen.

Seit einigen Tagen ist das Rollstuhlfahrzeug mit freiwilligen Fahrerinnen und Fahrern des SRK Uri unterwegs. «Wir durften bereits viele positive Rückmeldungen zum Fahrkomfort entgegennehmen», heisst es in der Mitteilung des Urner SRK-Kantonalverbands weiter. (RIN)

Hinweis: Für Fragen oder Buchungen von Fahrten kann man sich telefonisch an die Einsatzleitung des Fahrdienstes vom SRK Uri (078 949 93 18) oder ans Sekretariat (041 874 30 75) wenden. Weitere Infos: www.srk-uri.ch.