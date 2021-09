Kanton Uri Stimmrecht 16 – das müssen Sie wissen und das Pro & Contra aus der Redaktion Die Redaktion hat die Abstimmungsvorlage sowie die Meinungen der Parteien und der Regierung unter die Lupe genommen. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten – und ein Pro & Contra. Florian Arnold Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Am 26. September befinden die Urner über die Senkung des aktiven Stimm- und Wahlrechts auf 16 Jahre. Das sind die wichtigsten Fragen:

Jugendliche sollen ab 16 Jahren kantonal und kommunal abstimmen und wählen dürfen. Sich selber wählen zu lassen, ist aber auch weiterhin erst ab 18 Jahren möglich (passives Wahlrecht). Nötig ist für diese Anpassung eine Änderung der Kantonsverfassung und des Gesetzes über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und Volksrechte. Die Stimmbevölkerung würde um 2 Prozent respektive 530 Personen wachsen. Pro Abstimmung ist mit Mehrkosten von 1000 Franken zu rechnen. Die Vorlage hätte keine personellen Auswirkungen, jedoch ist ein administrativer Mehraufwand zu erwarten, da Abstimmungscouverts unterschiedlich bestückt werden müssten, könnten die 16- und 17-jährigen doch nur kantonal und kommunal abstimmen.

«Indem Jugendliche frühzeitig miteinbezogen werden, bilden sie sich eine eigene Meinung, übernehmen Verantwortung und vertiefen ihre politische Urteilskompetenz», schreibt die Regierung in den Abstimmungsunterlagen. Der Kanton Uri soll so ein positives Signal für seine Jugend aussenden. Die Stimmbevölkerung werde zunehmend älter, mit der Herabsetzung könne ein Ausgleich geschaffen werden. «Der Einbezug der Jugend stärkt das Verständnis zwischen den Generationen», schreibt das Pro-Komitee auf seiner Website. Das Stimmrecht 16 leiste einen wichtigen Beitrag zur gemeinsamen Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft.

Jugendliche, wie hier beim Klimastreik in Luzern, befassen sich mit Politik.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 19. März 2021)

Die Gegner stören sich daran, dass das aktive und das passive Wahlrecht voneinander entkoppelt werden: Man kann wählen, selber aber nicht gewählt werden. Heute sei das Stimmrecht zurecht an die zivilrechtliche Handlungsfähigkeit respektive Volljährigkeit geknüpft. Nicht umsonst sei man erst ab 18 Jahren auch verpflichtet, Steuern zu zahlen. «Rechte und Pflichten gehören zusammen», so der Werbeslogan der Gegner. «Wer abstimmt, muss auch die Verantwortung für diese Entscheidung mittragen», heisst es auf der Website der SVP Uri (siehe auch nächste Frage). Zudem wird kritisiert, dass über dasselbe Anliegen abgestimmt werde, das 2009 mit 79,9 Prozent Nein-Stimmen verworfen wurde.

Mit 16 Jahren ist ein Jugendlicher zwar nicht mündig, aber urteilsfähig (Jugendstrafrecht). «Eine urteilsfähige Person muss für ihre Handlungen einstehen und haftet für Schaden aus einer widerrechtlichen Handlung», zitiert die Regierung die Bundesverfassung. Deshalb ist sie der Auffassung: «Den 16-Jährigen ist aufgrund ihrer intellektuellen und sozialen Entwicklung die aktive Teilnahme am politischen Prozess zuzutrauen.» Die Jugend zeige grosses Interesse an politischen Fragen und Prozessen, auch kantonale Vorlagen würden in der Schule und am Familientisch besprochen. Das Pro-Komitee macht zudem darauf aufmerksam, dass 16-Jährige etwa als Lagerleiter Verantwortung übernähmen und ihren Berufsweg wählten. Auch die meisten politischen Parteien würden 16-Jährige als Mitglieder mit allen Rechten und Pflichten aufnehmen. «Damit trauen die politischen Parteien den Jugendlichen eine gewisse politische Reife zu.»

Das sehen die Gegner anders. Sie zweifeln an, dass die politische Reife mit 16 Jahren gegeben sei. Denn zwischen 16 und 18 Jahren würden die Jugendlichen eine grosse Entwicklung durchmachen: «Die Prägung während einer Lehre oder einer weiterführenden Schule und die dabei gemachten Erfahrungen sind zentral, um politische Entscheide fällen zu können.»

Ende der 2000er-Jahre stimmten 12 Kantone über das Stimmrecht 16 ab, einzig in Glarus kam ein Ja zustande, womit Glarus schweizweit eine Ausnahme darstellt. Auf der Website gl.ch wird der damalige Mitinitiant Michael Pesaballe folgendermassen zitiert: «Die jungen Leute sind durch den Entscheid nicht früher politisch interessiert als zuvor. Das Stimmrechtsalter 16 gibt jedoch den politisch interessierten und engagierten Jugendlichen eine einmalige Möglichkeit, sich frühzeitig in die Politik einzubringen. Dies führt tendenziell auch dazu, dass diese sich früher einer politischen (Jung-)Partei anschliessen und sich teilweise früher für ein politisches Amt zur Verfügung stellen.» Nüchtern betrachtet habe sich nicht viel verändert, Auf der Website wird weiter festgehalten, dass die Stimmbeteiligung bei nationalen Wahlen und Abstimmungen (wo die 16-Jährigen nicht mittun dürfen) nach wie vor besonders tief ist. «Offensichtlich vermögen weder das Stimmrechtsalter 16 auf kommunaler und kantonaler Ebene, noch die Jugendsession oder die Landsgemeinde, die Lust an politischer Partizipation zu wecken», heisst es auf der Website.

Wegen einer parlamentarischen Initiative von Sibel Arslan (SP) wird das Thema aktuell wieder national diskutiert. Der Nationalrat gab dieser Folge, die staatspolitische Kommission des Ständerats hiess diese gut. Ein Entwurf liegt noch nicht vor.

Von den fünf grossen Landratsparteien sagen SP und Grüne klar Ja. Die CVP fasste mit 29 zu 5 Stimmen die Ja-Parole, die FDP mit 30 zu 7 (2 Enthaltungen). Im Pro-Komitee sind auch die Junge Mitte, die Juso und die Junge Grünliberale Partei vertreten.

Im Kanton Uri kämpfen die SVP sowie deren Jungpartei gegen das Anliegen. Beide Parteien haben die Nein-Parole beschlossen. Keine Parole haben die Jungfreisinnigen gefasst.