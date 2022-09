KANTON URI Strom für über 28'000 Einfamilienhäuser: Schmelzender Hüfigletscher könnte als Stausee dienen Die Schweizer Stromversorgung während des Winters ist abhängig vom Ausland. Ändern könnte man das mit neuen Speicherseen unterhalb von Gletschern. Ein geeigneter Standort befindet sich in Uri. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Der Hüfigletscher schmilzt. «Heute brauche ich von der Hüfihütte eine halbe Stunde bis zum Gletscher, vor 20 Jahren waren es zehn Minuten.» Das sagte Bergführer Ernst Jauch, der den Hüfigletscher im nordöstlichen Zipfel des Silener Gemeindegebiets seit Jahrzehnten kennt, vor kurzem gegenüber unserer Zeitung.

Doch die an sich bedauerliche Entwicklung birgt auch Potenzial. Der See, der durch das schmelzende Eis unterhalb des Gletschers entsteht, könnte nämlich zur Energiegewinnung genutzt werden, indem er gestaut wird. Schweizweit gesehen, gehört der Hüfigletscher dabei zu einigen der vielversprechendsten, was die Menge der möglichen Energie betrifft. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von ETH-Forschern, die 2019 in der Zeitschrift «Wasser, Energie, Luft» publiziert wurde.

Luftansicht des Hüfigletschers. Am linken Bildrand ist der natürlich entstandene Hüfisee zu sehen. Screenshot: Google Maps

So könnte ein Stausee unter dem schmelzenden Hüfigletscher dereinst um die 114 Gigawattstunden (GWh) Energie pro Jahr liefern, wie die Studie schätzt. Damit liessen sich pro Jahr schätzungsweise über 28'000 Vierpersonenhaushalte mit Strom versorgen. Schweizweit wurden 2019 rund 58’113 GWh verbraucht, wie es auf der Website des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen heisst.

Staudamm hätte mehrere Vorteile

Interessant ist die Idee auch für den Urner Energieversorger EWA Energie Uri, der bei der Studie ebenfalls mitgewirkt hat. «Der Stausee am Hüfigletscher ist bei uns schon seit Jahren immer wieder ein Thema», sagt Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung, auf Anfrage.

EWA-Chef Werner Jauch. Bild: PD

Sinnvoll wäre so ein Staudamm aus mehreren Gründen. Deshalb ist dabei auch von einem sogenannten Mehrzweckspeicher die Rede. Nicht nur könnte zusätzliche Energie gewonnen werden, diese könnte zudem auch während der Wintermonate erzeugt werden, wie Jauch erklärt. Der See würde gleichzeitig als Speicher dienen, der während des Winters angezapft werden könnte. Dann also, wenn in der Schweiz der Anteil an eigenproduziertem Strom in der Regel gering ist und Energie aus dem Ausland importiert werden muss. Jauch sagt:

«Wenn man wirklich eine substanzielle Verbesserung der Wintersituation und mehr Unabhängigkeit vom Ausland will, muss man solche Projekte mittelfristig auch in Betracht ziehen.»

Einen weiteren Nutzen eines Stausees unter dem Hüfigletscher ortet Jauch im Hochwasserschutz. Denn je mehr der Gletscher zurückgeht, desto stärker seien die Auswirkungen starker Niederschläge. Der Chärstelenbach, der vom Gletscher hinunter zum Talboden führt, würde entsprechend anschwellen. Hochwasserschäden wären die Folge.

Der Chärstelenbach im Maderanertal. Archivbild: Florian Arnold

Mit einem Damm könnten Niederschläge jedoch besser dosiert in Richtung Tal abgelassen werden. «Auch, wenn kein Staudamm gebaut wird, werden mittelfristig wohl bauliche Massnahmen für den Hochwasserschutz nötig sein», ergänzt Jauch.

Bund gibt Fahrplan vor

Doch heute und morgen würde ein entsprechender Staudamm noch nicht gebaut. «Das ist davon abhängig, wie der Bund solche Mehrzweckspeicher einordnet. Wenn er diese priorisiert, dann könnte man ein solches Projekt in den darauffolgenden fünf bis zehn Jahren detailliert prüfen und dann umsetzen», erläutert Jauch.

Die Studienautoren weisen aber auch bereits darauf hin, dass die «Planungs- und Realisierungshorizonte von mehreren Jahrzehnten» die Nutzung der untersuchten Gletscherseen erschweren dürfte.

«Hinzu kommt, dass die aus technischer Sicht am besten geeigneten Anlagen oft in Schutzgebieten liegen.»

Auch der Hüfigletscher liegt in einem Schutzgebiet: Er ist Teil des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler, für welche besondere Bestimmungen bei Bauvorhaben gelten. Beim Bauen in solchen Gebieten habe man aber bereits Erfahrung, so Werner Jauch. Auch das Wasserkraftwerk Bristen befindet sich am Chärstelenbach.

Das Kraftwerk Bristen am Chärstelenbach von aussen ... Bild: PD

... und von innen. Bild: PD

Ob die Idee eines Stausees unter dem Hüfigletscher bald schon konkret wird, ist abzuwarten. Sollte er dereinst realisiert werden, wäre es jedenfalls das zweitgrösste Speicherkraftwerk im Kanton Uri.

