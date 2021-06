Jodlerklub Tälläbuebä hat einen neuen Präsidenten gewählt

Kanton Uri «Tälläbuebä» jodeln unter neuer Führung Marco Traxel heisst der neue Präsident des Jodlerklubs Tälläbuebä. Die Mitglieder schauten an der GV auf ein schwieriges Jahr zurück. Robi Kuster 28.06.2021, 12.48 Uhr

Der abtretende Präsident Louis Camenzind (rechts) übergibt seinem Nachfolger Marco Traxel das Amt. Bild: PD

Wegen Corona fand die 83. GV der «Tälläbuebä» verspätet am 25. Juni in der Burg Attinghausen statt. Anwesend von den rund 30 Aktiv-, Ehren- und Freimitgliedern waren lediglich 16. Die noch bestehenden Bestimmungen konnten deshalb problemlos eingehalten werden. Louis Camenzind begrüsste die Teilnehmenden zum letzten Mal als Präsident. Sein letztes Jahr war kein einfaches, wie er im Jahresbericht festhielt. Zu vieles war im Ungewissen und einiges musste per E-Mail abgewickelt werden. Während 17 Monaten konnte praktisch nicht geprobt werden oder dann nur in der Turnhalle mit den geforderten Abständen.