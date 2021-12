Testpflicht bei der kantonalen Verwaltug Uri wird akzeptiert

Kanton Uri Testpflicht beim Kanton: Die meisten machen mit Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung sind verpflichtet, sich testen zu lassen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. «Nur in wenigen Fällen wird das nicht befolgt», sagte Finanzdirektor Urs Janett im Landrat in der Fragestunde. Markus Zwyssig 17.12.2021, 18.16 Uhr

Beim Kanton müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seit Ende September einmal pro Woche an einem repetitiven Reihentest mitmachen und in ein Röhrchen spucken. Ausgenommen davon sind Personen, die mittels Zertifikat nachweisen können, dass sie geimpft oder getestet sind. Landrat Bruno Arnold (parteilos, Seedorf) wollte im Rahmen der Fragestunde wissen, was mit jenen Mitarbeitenden passiere, die weder geimpft noch genesen und auch nicht bereit seien, sich – wie vom Arbeitgeber vorgeschrieben – testen zu lassen. Dabei interessiere er sich für jene, die nicht im Homeoffice arbeiten könnten, sondern unumgänglich am Arbeitsplatz sein müssten, so Arnold. Er denke an spezielle Arbeiten in Werkstätten und Büros, begleitende Fahrten mit kantonseigenen Fahrzeugen bei Polizei und Strassenunterhalt.

«Die Führungspersonen wurden angewiesen, mit allen Personen, die sich nicht testen lassen wollen, in einem ersten Schritt das Gespräch zu suchen», führte Finanzdirektor Urs Janett, der in seiner Direktion auch für das Personal der kantonalen Verwaltung verantwortlich ist, in seiner Antwort aus. Offenbar fruchteten die Gespräche in den meisten Fällen. Nur ganz selten seien diese nicht erfolgreich gewesen.

«Das Problem wird meistens gesehen. Wer sich dem widersetzt, begeht eine Pflichtverletzung, die aus arbeitsrechtlicher Sicht sanktioniert werden kann.»

Im Sinne der Verhältnismässigkeit werde Maskenpflicht am Arbeitsplatz verfügt oder jemand ins Homeoffice geschickt. Falls dies nicht möglich sei, weise man ihm oder ihr andere Arbeit zu. Schliesslich könne aber auch der Bezug von Ferien und der Abbau des Gleitzeitsaldos angeordnet werden. «Dabei fehlt jedoch eine einschlägige Rechtssprechung», räumte Janett ein.

«Jemandem zu kündigen, wäre theoretisch möglich»

«Jemanden von der Arbeit freizustellen oder ihm zu kündigen, wäre theoretisch möglich. Das wäre aber das absolut letzte Mittel», so Janett. «So weit ist es bisher zum Glück auch noch nicht gekommen.» Inzwischen müssten doch alle begriffen haben, um was es gehe, wurde Janett deutlich. Beim Kanton wolle man alles daransetzen, die Mitarbeitenden vor Covid zu schützen. «Einmal wöchentlich in ein Röhrchen zu spucken, das sei verantwortbar. Es gehe ja nicht um die unangenehmeren PCR-Tests, bei denen man mit einem Stäbchen Proben aus der Nase entnehmen müsse.»