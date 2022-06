Kanton Uri Toni Fullin präsentiert neuen Kletter- und Tourenführer Weil viele Routen im Führer von 2000 nicht mehr aktuell sind, hat der bekannte Hüttenwart nun einen neuen veröffentlicht. Georg Epp 20.06.2022, 16.54 Uhr

Aus Eigeninitiative und mit viel Herzblut hat Toni Fullin das Bergseegebiet zu einem wahren Alpinwander- und Klettergebiet gemacht. Selber nennt er das Gebiet als «Eldorado mit dem allerschönsten und eisenfesten Granit.» Er gilt als Pionier in der Kletterszene. Mit viel Erfahrung hat der inzwischen 73-Jährige zusammen mit Sohn Mario, ebenfalls Bergführer, mit Sicherheit mehr als 1000 Seillängen in Kletterrouten und Klettersteigen gebaut. Stolz ist er unter anderem auf die längste Urner Kletterroute am Pucher mit 2933 Metern Höhe. In der Nordwand (Pfeilerwand) liegt diese in der Windgällen-Kette, die er zusammen mit Wisi Herger und Andy Banholzer im Jahre 1983 realisierte. Auch Mario Fullin lebt fürs Klettern auf höchstem Niveau. Eine Kletterroute mit Schwierigkeitsgrad 6b+ und 24 Seillängen hat er im Jahr 2000 am S-Pfeiler am Fläugenfadhorn im Erstfeldertal im Alleingang realisiert.