Kanton Uri Trachtengruppe Altdorf wählt seinen Vorstand wieder An der 95. Generalversammlung diskutierten die Mitglieder auch über digitale Kanäle für Vereinsinformationen. Die Idee kam nicht bei allen gut an. 16.05.2022, 19.20 Uhr

Für die Trachtengruppe Altdorf geht ein weiteres Jahr mit Corona zu Ende. Man sei gespannt, wie es weitergeht, wenn das normale Leben zurückkehrt, schreibt der Verein in einer Mitteilung zur diesjährigen Generalversammlung. Diese fand nach einem Nachtessen im Restaurant Trögli in Altdorf statt. Das Co-Präsidium begrüsste eine fröhliche Trachtenschar zur 95. GV und gab gleichzeitig mehrere Entschuldigungen bekannt.

Der Rückblick übers ganze Jahr sei beeindruckend gewesen. Die 94. GV von 2021 zähle als erste schriftlich abgehaltene Versammlung in der langen Vereinsgeschichte. Das Vereinsleben bestand danach im ersten Halbjahr aus Spaziergängen in der freien Natur, um wertvolle Kontakte weiterzupflegen. Im zweiten Halbjahr durfte mit der Gruppe Bürglen wieder getanzt werden. «Mit Freude stellten wir fest, dass wir nicht alles verlernt hatten», wird aus dem Jahresbericht zitiert.

Agnes Gnos ist nun Ehrenmitglied

An der GV wurde auch gewählt. Bestätigt wurde das Co-Präsidium mit Kurt Gisler und Peter Gisler. Auch die Vorstandsmitglieder Stefanie Hanselmann und Michelle Arnold wurden wiedergewählt. Antoinette Gisler wurde als zurücktretende Revisorin herzlich verdankt, verabschiedet und durch Agnes Gnos abgelöst.

Der wiedergewählte Vorstand (von links): Toni Marty (Kasse), Michelle Arnold, Kurt Gisler (Co-Präsident), Stefanie Hanselmann und Peter Gisler (Co-Präsident). Bild: PD

«Die sehr sauber geführte Rechnung mit einem kleinen Plus wurde von Toni Marty, unserem schriftlich im Pandemiejahr gewählten Kassier, verdankt. Agnes Gnos führte in verdankenswerter Weise die Rechnung bis Ende Oktober», schreibt der Verein weiter.

Nach kurzer Diskussion wurde ausserdem beschlossen, falls möglich künftig digital übers Vereinsleben zu orientieren. Es gab dazu leise Bedenken aus der Runde. Denn nicht alle sind digital ausgerüstet und die sozialen Begegnungen würden damit wieder ein wenig abgebaut. «Die Einwände wurden genehmigt und Lösungen werden gesucht.»

Mit Applaus wurde Agnes Gnos zum Ehrenmitglied ernannt. «Damit werden ihre Arbeiten als Festwirtin und gute Fee bei verschiedenen Anlässen verdankt und sie wird zum Weitermachen ermutigt.» Zu runden Geburtstagen der Aktivmitglieder werde ab jetzt zudem an der GV gratuliert.

Die geehrte Mitglieder (von links): Greth Baumann, Agnes Gnos, Hanspeter Gnos und Antoinette Gisler. Bild: PD

Soziale Kontakte sollen wieder gepflegt werden

Im vorgestellten Jahresprogramm wird dazu aufgerufen, an der kantonalen Delegiertenversammlung in Bürglen teilzunehmen sowie auch am Spiel ohne Grenzen in Flüelen, dem Trachtentag auf dem Ballenberg, dem Uri-Schwyz-Treffen auf dem Sattel, am Zentralschweizer Jodlerfest in Andermatt, der DV der Schweizerischen Trachtenvereinigung in Gossau, der Trachtenreise sowie am Heimatabend der Trachtengruppe Bürglen.

Gäste überbrachten an der GV diverse Gruss- und Dankesworte. Der Kantonalpräsident richtete die Grüsse der Kantonalen Trachtenvereinigung aus. Er ermunterte dazu, nach einer Zeit mit Planen-Verschieben-Absagen wieder Anlässe nachzuholen und «mit Stolz unser Trachtenkleid zu tragen», das Vereinsleben zu geniessen und soziale Kontakte bewusst zu pflegen. Der Präsident des befreundeten Jodelklubs Seerose rief dazu auf, Freiwilligkeit, Disziplin und freudige Kontakte wieder zu leben. (pd/lur)