Kanton Uri Treib-Seelisberg-Bahn ist wieder bereit für Gäste Damit die Gäste sicher die Bahn benützen können, wird diese jeweils vor Saisonbeginn auf Herz und Nieren getestet. 21.03.2022, 09.57 Uhr

Mitarbeiter beim Ausbau der Fahr- und Bremswerke zur Kontrolle und Reinigung. Bild: PD / Christoph Näpflin

Alljährlich im März steht die Treib-Seelisberg-Bahn für zwei Wochen still. Dann werden verschiedene Unterhaltsarbeiten an der Anlage und den Bahnwagen vorgenommen. Zuerst werden die Fahr- und Bremswerke beider Wagen ausgebaut, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Mit über sechs Tonnen Steinen beladen wird dann bei maximaler Geschwindigkeit an der steilsten Stelle getestet, ob die Wagen-Bremsen in einem Notfall auch wirklich ihre Aufgabe erfüllen. «Beide Wagen sind bereits nach rund zwei Metern stillgestanden bei den Tests der Fangbremsen», kann Richi Waser, stellvertretender Technischer Leiter bei der Treib-Seelisberg-Bahn, beruhigt vermelden. Die Bremsung würde bei einem Seilriss oder bei Schwankungen der Bahnwagen zum Einsatz kommen und so die Sicherheit der Fahrgäste gewährleisten.