Kanton Uri Trotz Hitze und Trockenheit – Urner Quellen liefern genug Wasser Der Urner Bevölkerung droht vorderhand keine Wasserknappheit. Es ist genug Trinkwasser vorhanden. Sparsam umgehen sollte man trotzdem damit. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Da und dort, beispielsweise im Tessin, herrscht bereits Wasserknappheit. In Uri muss man sich vorläufig noch keine derartigen Sorgen machen. Unsere Umfrage bei den Wasserversorgungen ergibt beruhigende Antworten. Dennoch ist klar: «Ein haushälterischer Umgang mit Trinkwasser ist immer sinnvoll, auch damit die Energiekosten für die Wasseraufbereitung nicht zu stark ansteigen», bringt es Pascal Bader, Brunnenmeister in Seelisberg, auf den Punkt.

Trinkwasser hat es trotz Trockenheit und Hitze genug. Wie immer gilt es aber auch jetzt, haushälterisch damit umzugehen. Bild: Florian Arnold

In Altdorf verfügt die Wasserversorgung über genügend Trinkwasser. Mit dem Wasserverbund Unteres Reusstal, in Ergänzung zu den gemeindeeigenen Quellwasserfassungen, wird die Trinkwasserversorgung in den Mitgliedergemeinden zusätzlich sichergestellt. «Durch den Bau und Betrieb der Grundwasseranlage im Gebiet Schachen der Gemeinden Erstfeld und Schattdorf sowie der Grundwassergewinnungsanlage Zwyermatt in der Gemeinde Altdorf sowie durch den Zusammenschluss der gemeindeeigenen Versorgungen wird dieses Ziel erreicht», schreibt Bruno Bissig, Bereichsleiter Wasser und Umwelt bei der Altdorfer Gemeindeverwaltung.

Die Quellen würden aktuell aber nur halb so viel Wasser liefern wie im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, das deckt noch rund 75 Prozent des mittleren Tagesbedarfs.

«Der Rest wird mit dem Grundwasser aus dem Wasserverbund Unteres Reusstal abgedeckt», so Bissig weiter. Trotz der trockenen ersten Jahreshälfte 2022 seien die Grundwasserpegel im Bereich des langjährigen Mittels nur geringfügig tiefer als sonst im Sommer. Aktuell sind in Altdorf denn auch keine Massnahmen geplant. Erst bei anhaltender Trockenheit seien solche zum Wassersparen vorbehalten.

Doppelte Versorgung in Unterschächen

Auch Wassen meldet, es bestehe keinerlei Handlungsbedarf. Gleiches heisst es aus Unterschächen. Die Gemeinde verfügt über zwei Wasserversorgungen. «Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass diese Quellen den Stand wie jeweils im Herbst haben. Herausforderungen könnte es geben, wenn ein trockener Herbst folgen würde», schreibt Gemeindeschreiber André Bissig.

Die Wasserversorgung Schattdorf gewinnt das Trinkwasser vorwiegend aus Quellen im Teiftal. Zusätzlich kann sie fehlende Mengen vom Wasserverbund Unteres Reusstal aus dem Grundwasser beziehen. «Die Situation der Wasserversorgung Schattdorf ist im Moment normal. Auswirkungen der Trockenheit und Hitze spüren wir bis jetzt nur unerheblich, da es bis vor zwei Wochen immer mal wieder geregnet hat», meldet Brunnenmeister Vali Arnold. Die Quellen würden im Moment weniger Wasser als im langjährigen Durchschnitt liefern, was aber sicher auch eine Auswirkung des schneearmen Winters sei. «Wir sind aber noch bedeutend über den minimalen Werten der letzten zehn Jahre wie beispielsweise 2017.» Einen Wassermangel befürchtet Arnold nicht.

Grundwasserspiegel auf normalem Stand

Auch in Attinghausen ist die Situation bei der Wasserversorgung stabil, auch wenn ein Anstieg des Wasserverbrauchs spürbar sei. Die Quellen liefern laut Adrian Planzer, Ressortverantwortlichem der Wasserversorgung, 20 bis 30 Prozent weniger Wasser, was aber im normalen Rahmen für diese Jahreszeit sei. Und auch, wenn sich der Quellzulauf wohl noch etwas reduzieren werde: «Von einem Wassermangel gehen wir nicht aus, da die Wasserversorgung Attinghausen zusätzlich aufs Grundwasserpumpwerk zurückgreifen könnte.» Der Grundwasserspiegel liege auf normalem Stand.

In Bürglen plätschern die Quellen ebenfalls noch normal. «Die Schüttmengen sind bis anhin im Vergleich zum letzten Jahr nicht markant weniger. Das heisst, dass bis jetzt für unsere Wasserversorgung kein Wassermangel herrscht», schreibt Klaus Schuler vom Dorfbrunnen. Aktuell werde in Bürglen ein neues Reservoir in der Grösse von 1500 Kubikmetern gebaut. «Aus diesem Grund können momentan nicht alle Quellzuflüsse eingeleitet und genutzt werden. Bei lang anhaltender Trockenheit könnten wir diese Quellen zusätzlich einspeisen.»

In Silenen habe man noch knapp genügend Trinkwasser, so Josef Echser von der Wassergenossenschaft Schüpfenbach. Bei den Quellen registriere man rund einen Drittel weniger Quellzufluss. «Wir beobachten die Wassersituation ganz genau und würden bei einer Unterversorgung die nötigen Schritte einleiten, wie das gegenseitige Aushelfen untereinander von den Wassergenossenschaften in Silenen.»

Brauchwasser im Überschuss

In Göschenen liefern die Quellen Brauchwasser gar im Überschuss, was der normalen Schüttung zur jetzigen Jahreszeit entspreche. «Ein Wassermangel ist anhand der vorhandenen Menge nicht zu befürchten und ist auch in den vergangenen Jahren nie aufgetreten», meldet Brunnenmeister Godi Walker-Hefti.

In Seelisberg bewege sich die Gesamtmenge der Quellschüttungen aufgrund der Witterung auf einem eher tieferen und sinkenden Niveau, aber im Rahmen der vergangenen Jahre, teilt Brunnenmeister Pascal Bader mit. Der Grundwasserspiegel sei zum jetzigen Zeitpunkt eher tief, aber der Spielraum für einen steigenden Verbrauch relativ gross. «Da wir unseren Verbrauch im Moment noch praktisch ausschliesslich mit Quellwasser abdecken und bei Bedarf jederzeit Grundwasser in genügender Menge fördern können, ist das Risiko eines Wassermangels eher klein.»

