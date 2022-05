Kanton Uri Über 400 Turnerinnen kommen für den Gotthard-Cup nach Altdorf Der Verein Getu Bürglen lädt Ende Mai zum 8. Gotthard-Cup in der Feldli-Turnhalle ein. 02.05.2022, 12.20 Uhr

Nach vier Jahren findet mit dem Gotthard-Cup vom 28. und 29. Mai erstmals wieder ein Geräteturn-Wettkampf im Kanton Uri statt, wie das OK des Cups mitteilt. «Normalerweise wird dieser turnerisch hochstehende Anlass alle zwei Jahre durchgeführt.» Nun gebe es bald endlich wieder Flick-Flacks, Saltos, Riesenfelgen und vieles mehr zu bestaunen. Über 400 Turnerinnen aus 13 Kantonen werden sich in der Feldli-Turnhalle in Altdorf an den Geräten Boden, Schaukelringe, Sprung und Reck miteinander messen. Mit Teilnehmerinnen, die bereits an Schweizer Meisterschaften Erfolge feiern konnten, sei das Turnspektakel garantiert.

Unter den Urner Geräteturnerinnen wird in jeder Kategorie eine Kantonalmeisterin gekürt. Für die Aktivkategorien K5 bis K7 und Damen gilt der Gotthard-Cup zugleich als Qualifikationswertung für die Schweizer Meisterschaften im Herbst. Auch diese wurden zuletzt vor knapp drei Jahren ausgetragen.

Über 40 Turnerinnen von Getu Bürglen dabei

Der Verein Getu Bürglen stellt selber 42 Turnerinnen, die ihre Turnkünste dem Heimpublikum präsentieren werden. Damit der Anlass reibungslos über die Bühne gehen kann, setze das OK um Präsident Roger Inderkum alle Hebel in Bewegung. Zahlreiche Familienmitglieder und Bekannte der Turnerinnen stehen zudem als Helfer im Einsatz. «Ohne diese Unterstützung wäre solch ein Wettkampf gar nicht realisierbar», schreibt das OK. Die Turnerinnen freuen sich auf ein möglichst grosses Publikum und hoffen auf zahlreiche Urner Sportfans. (lur)

Die Turnerinnen von Getu Bürglen. Bild: PD

Hinweis: Mehr Infos unter www.gotthard-cup.ch.