Über 80-Jährige können sich für neue Auffrischimpfung anmelden

Kanton Uri Über 80-Jährige können sich ab sofort für neue Auffrischimpfung anmelden Im Kantonsspital Uri wird jeweils am Mittwoch gegen Corona geimpft. Für Menschen älter als 80 ist dies nun wieder kostenlos möglich. 06.07.2022, 15.29 Uhr

Nun sollen sich neben immungeschwächten Personen auch Menschen über 80 Jahre eine weitere Auffrischimpfung gegen das Coronavirus verabreichen lassen. Diese Empfehlung haben das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössische Kommission für Impffragen am Dienstag gemacht. Denn die ältesten Menschen in der Schweiz haben das grösste Risiko eines schweren Verlaufs nach einer Coronainfektion. Bei ihnen lässt auch der Schutz der Impfung am schnellsten nach.