Ukraine-Krieg: Suworow-Denkmal in Andermatt steht zur Debatte

Kanton Uri Ukraine-Krieg strahlt bis in die Schöllenen aus: Umgang mit dem Suworow-Denkmal steht zur Debatte Für Russische Militärs ist das Suworow-Denkmal in der Schöllenen «ein Stück Russland in den Alpen». Die Forderung, das Denkmal mit einer Ukraine-Flagge abzudecken, stösst beim Urner Landammann zwar auf Verständnis - habe aber vorerst keine Priorität. Carmen Epp Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Obwohl er sich rund 1700 Kilometer entfernt abspielt, so beschäftigt der Krieg in der Ukraine auch die Menschen im Kanton Uri. Einer von ihnen ist Karl Stalder aus Altdorf. Normalerweise kümmert sich der kantonale Datenschutzbeauftragte um den Schutz von Daten. Seit er die Meldungen und Schreckensbilder aus der Ukraine gesehen hat, beschäftigen ihn vor allem die Menschen vor Ort, die ohne Schutz dem Krieg ausgeliefert sind.

Während das Russische Militär in der Ukraine für Not und Leid sorgt, erinnert in der Schöllenen ein in den Fels gehauenes 12 Meter hohes Gedenkkreuz an die Russischen Soldaten, die am 1799 unter der Führung von General Suworow in der Schöllenen napoleonische Truppen besiegten.

Das Suworow-Denkmal in der Schöllenenschlucht bei Andermatt. Bild: Archiv UZ

Das ist Karl Stadler in diesen Zeiten ein Dorn im Auge. «Eigentlich wäre es jetzt dringend angezeigt, dass die Urner Regierung das Suworow-Denkmal in der Schöllenen-Schlucht per offiziellen Regierungsratsentscheid durch eine riesige Ukraine-Flagge abdecken liesse», hält er in einem Leserbrief fest. Stadler ist überzeugt, dass das mehr Gewicht haben würde als wenn nur Privatpersonen ihre Balkone mit Ukraine-Flaggen schmücken. «In der Russischen Botschaft würde das mit Sicherheit zur Kenntnis genommen.»

Für die Russen «ein Stück Russland im Herzen der Alpen»

Tatsächlich ist das Suworow-Denkmal in der Schöllenen im Bewusstsein zumindest des Russischen Militärs fest verankert. Seit 1999 wird jedes Jahr am 24. September eine Gedenkfeier in der Schöllenen abgehalten. Dazu lädt das VBS jedes Jahr das Militärspiel der Suworow-Musikschule, die so genannten Suworow-Kadetten, ein. 2009 statte sogar der damalige Russische Präsident, Dmitri Medwedew, auf seinem Staatsbesuch mit Bundespräsident Hans-Rudolf Merz dem Denkmal in der Schöllenen einen Besuch ab.

Am 22. September 2009 stattete der damals amtierende Russische Präsident Dmitri Medwedew dem Suworow-Denkmal in Andermatt einen Besuch ab. Bild: Archiv UZ (Andermatt, 22. September 2009)

Suworows Platz in der russischen Heldengalerie ist ihm bis heute gewiss, Strassen und Plätze in ganz Russland sind nach ihm benannt. Entsprechend gross ist auch die Bedeutung des Denkmals in der Schöllenen. So sagte denn auch Sergej Garmonin, der russische Botschafter in der Schweiz, bei den Feierlichkeiten 2018, mit dem Suworow-Denkmal gebe es heute «im Herzen der Schweizer Alpen ein Stück Russland, das an die beispiellose Selbstlosigkeit und Tapferkeit der russischen Soldaten erinnert».

Der russische Botschafter Sergej Garmonin legt beim Denkmal einen Kranz nieder. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 24. September 2018)

Angesichts der aktuellen Entwicklung in der Ukraine wirken diese Worte mehr als zynisch. Das findet auch Stadler - und fühlt sich in seiner Forderung, das Denkmal mit einer Ukraine-Flagge abzudecken, bekräftigt. Natürlich würde das am Krieg selber nichts ändern, gibt Stadler zu. «Es geht aber darum, ein Zeichen zu setzen. Als symbolische Anteilnahme am Schicksal der Ukrainischen Bevölkerung.»

Landammann: Denkmal hat keine Priorität

Auf die Forderung von Karl Stadler angesprochen zeigt sich auch Landammann Urban Camenzind bestürzt über die Ereignisse in der Ukraine. «Dass man willentlich so viel Not und Elend produziert, finde ich furchtbar und lässt mich persönlich ratlos zurück.»

Der Regierungsrat werde an seiner nächsten Sitzung besprechen, wie weit auch der Kanton Uri vom Ukraine-Krieg betroffen ist - und wie man mit dem Suworow-Denkmal verfahren soll und kann. Dabei werde man sich auch mit dem Aussendepartement des Bundes in Verbindung setzen. «Im Moment ist das Denkmal ohnehin noch eingeschneit und gar nicht zugänglich für irgendwelche Aktionen», sagt Camenzind. Das Denkmal hat also vorerst keine Priorität.

Seine Gedanken gingen bereits weiter als bis zur Schöllenen, führt Camenzind weiter aus. «Ich bin der festen Überzeugung, dass die Urnerinnen und Urner noch viele Möglichkeiten haben werden, ihre Solidarität mit den Ukrainischen Bürgern unter Beweis zu stellen», sagt Camenzind. «Sei es mit Spenden und wirtschaftlicher Unterstützung, aber am Schluss auch mit Obdach, Nahrung und Arbeit für die Flüchtlinge.»

